Украинские моряки уничтожили катер РФ вместе с десантом: в ВМС показали кадры подрыва (видео)

Моряки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ, перевозивший российский десант у берегов Херсонской области.

Related video

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил об уничтожении вражеского катера на Херсонском направлении 24 июня. Он опубликовал видео на своей странице в Facebook.

На видео можно увидеть, как десантный катер оккупантов попадает в прицел украинских моряков и вспыхивает после точного удара.

"Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсощины. Спасибо военным морякам за хорошую работу", — написал Неижпапа.

Кроме катера, военнослужащие ВМС в течение ночи на 24 июня уничтожили 20 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

ГУР взрывали десантный катер ВС РФ возле Крыма

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 1 апреля обнародовали видео подрыва десантного катера ВС РФ у побережья оккупированного Крыма. Специальное подразделение "Примары" поразило вражеское судно беспилотником, обойдя вражеский комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.

Что известно о Черноморском флоте РФ

6 июня партизаны движения "АТЕШ" рассказывали, что россияне в Крыму начали разбирать украинский корабль "Константин Ольшанский", чтобы использовать его запчасти для ремонта судов своего флота.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в конце декабря 2024 года рассказывал, что за прошлый год была практически уничтожена вся военно-морская логистика России в оккупированном Крыму, а в Азовском море почти не осталось вражеских боевых единиц.