Обошли ПВО в Крыму: дроны подразделения Prymarу взорвали десантный катер ВС РФ, — ГУР (видео)

Дроны специального подразделения Prymarу Главного управления разведки Минобороны Украины успешно отработали в Черном море и на Крымском полуострове, оккупированном россиянами. В море беспилотники взорвали два военных катера Вооруженных сил Российской Федерации. На суше — обошли и уничтожили комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.

Related video

О спецоперации, которую воплотили в жизнь бойцы спецподразделения "Призраки" (Prymarу ), ведомство рассказало на странице Facebook.

В ГУР опубликовали видео с кадрами работы украинских беспилотников. На видео видим маневрирование дронов, которые минимум три раза "вывернулись" и избежали удара зенитных ракет ЗРК ТОР-М2. После этого в течение минуты показывают удары по российским военным кораблям, которые находились в водах рядом с оккупированным Крымом. В частности, спецподразделение "Призраки" догнал и взорвал десантный катер проекта 02516 БК-16 (скорость 55-78 км/ч) и патрульный катер проекта 03160 "Раптор" (до 88 км/ч).

В кадр также попала атака украинских дронов на ЗРК ТОР-М2, от ракет которого им пришлось уворачиваться раньше. Беспилотник "Призрак" спокойно подлетел к средству противовоздушной обороны, свидетельствует видео. Устройство прицелилось на антенну, которая как раз работала и искала цели, и взорвалось, вероятно, лишив ЗРК "глаз".

"Призраки" ГУР продолжают наводить ужас на оккупантов в Крыму. На видео — кадры боевой работы разведчиков в Крыму. Борьба продолжается!" — говорится в заметке украинской разведки.

Дроны ГУР — детали

27 марта украинские разведчики показали кадры попадания дронов ГУР по установкам ПВО в оккупированном Крыму. Атаку воплотило в жизнь также спецподразделение "Призраки". На видео — моменты удара по дорогостоящей технике: 48Я6-К1 "Подлет", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Имбирь", КП РЛС СТ-68, 39Н6 "Каста-2Е2". Кроме того, состоялась атака на ЗРГК "Панцирь-С1", буксир "Федор Утесов" и КАМАЗ российской армии, рассказало ГУР. При этом на АрмияInform объяснили, что уничтожение установок ПВО облегчит действия в Черном море и над Крымским полуостровом.

Отметим, 29 марта Фокус писал об экспериментальных дронах ГУР, которые вскоре массово появятся на фронте. Пресс-служба ведомства сообщила об уникальном БПЛА-перехватчике и системе "дрон против дрона". Благодаря новейшей системе удалось обезвредить два дрона-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Указывается, что ее создали благодаря сотрудничеству Украины и зарубежных разработчиков.

Напоминаем, 27 марта представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал о планах Кремля относительно российско-украинской войны. 21 марта дрон ГУР записал на видео, как он уклонился от ракеты ПВО ВС РФ в Крыму.