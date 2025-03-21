Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Охота ГУР на технику в Крыму: дрон снял эпическое уклонение от ракеты (видео)

взрывы в Крыму, удары по Крыму, потери РФ, потери России, потери ВС РФ, вражеские потери
Фото: Скрин видео | Разведка нанесла ряд успешных ударов по российской технике в Крыму

ВС РФ пытались сбить "глаза" спецслужащих разведки из комплекса "Панцирь-С1". Силы обороны пополнили потери ВС РФ техникой, которая играла важную роль для крымской ПВО.

Related video

19 марта в Главном управлении разведки заявили, что российские оккупанты в Крыму несколько дней не могли оправиться от ударов, которые указали на уязвимость вражеской ПВО и лишили ВС РФ целого ряда техники. 21 марта пресс-служба ГУР Министерства обороны Украины показала кадры уничтожения части целей.

В операции приняло участие спецподразделение Prymarу. Дрон разведчиков зафиксировал эпический момент, когда ему удалось уклониться от ракеты, выпущенной из российского комплекса "Панцирь-С1".

Также на видео зафиксировали успешную охоту на:

  • пусковую установку ЗРК С-300В;
  • бронемашину ВТА "Тигр";
  • РЛС "Небо-М";
  • РЛС 9С19 "Имбирь";
  • двух РЛС "Ниобий-СВ";
  • РЛС "Каста-2Е2";
  • РЛС "Подлет-К1";
  • ЗРГК "Панцирь-С1".

Как отмечал Фокус, пораженные Силами обороны системы играют ключевую роль в обеспечении контроля и защиты воздуха на временно оккупированном полуострове, обеспечивая для захватчиков своевременное обнаружение и сопровождение различных типов целей.

Напомним, Генштаб ВСУ 20 марта заявил о поражении командного пункта одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ. Этот объект оккупанты использовали для планирования и проведения боевых действий в Сумской области.

Главный редактор Defense Express Олег Катков оценил вероятные результаты удара по аэродрому "Энгельс" в России. По его словам, произошло нечто "очень мощное".