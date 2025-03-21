Охота ГУР на технику в Крыму: дрон снял эпическое уклонение от ракеты (видео)

ВС РФ пытались сбить "глаза" спецслужащих разведки из комплекса "Панцирь-С1". Силы обороны пополнили потери ВС РФ техникой, которая играла важную роль для крымской ПВО.

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19 марта в Главном управлении разведки заявили, что российские оккупанты в Крыму несколько дней не могли оправиться от ударов, которые указали на уязвимость вражеской ПВО и лишили ВС РФ целого ряда техники. 21 марта пресс-служба ГУР Министерства обороны Украины показала кадры уничтожения части целей.

В операции приняло участие спецподразделение Prymarу. Дрон разведчиков зафиксировал эпический момент, когда ему удалось уклониться от ракеты, выпущенной из российского комплекса "Панцирь-С1".

Также на видео зафиксировали успешную охоту на:

пусковую установку ЗРК С-300В;

бронемашину ВТА "Тигр";

РЛС "Небо-М";

РЛС 9С19 "Имбирь";

двух РЛС "Ниобий-СВ";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подлет-К1";

ЗРГК "Панцирь-С1".

Как отмечал Фокус, пораженные Силами обороны системы играют ключевую роль в обеспечении контроля и защиты воздуха на временно оккупированном полуострове, обеспечивая для захватчиков своевременное обнаружение и сопровождение различных типов целей.

Напомним, Генштаб ВСУ 20 марта заявил о поражении командного пункта одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ. Этот объект оккупанты использовали для планирования и проведения боевых действий в Сумской области.

Главный редактор Defense Express Олег Катков оценил вероятные результаты удара по аэродрому "Энгельс" в России. По его словам, произошло нечто "очень мощное".