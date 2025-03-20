"Стекла повыбивало за 7 км": Defense Express о последствиях атаки на аэродром "Энгельс"

Военный эксперт считает, что если атака произошла около трех часов ночи, а взрыв прогремел на рассвете, то есть это была вторичная детонация.

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На атакованном Украиной аэродроме "Энгельс" в России мог взорваться склад с боеприпасами для авиационного вооружения. Об этом сказал в комментарии "Эспрессо" военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"На авиабазе "Энгельс" действительно что-то произошло, и это было очень мощное. Окружающие здания, а речь идет о десятках сооружений, получили повреждения. Местные власти сообщили, что это была массированная атака, во время которой якобы десятки украинских БПЛА были перехвачены именно над Саратовской областью", — отметил Катков.

Он отметил, что мнения экспертов по поводу того, что именно было поражено на аэродроме, разделились. Одни считают, что был атакован склад боеприпасов, другие — склад горюче-смазочных материалов. Олег Катков отметил, что на обнародованном видео слышна вторичная детонация стрелковых боеприпасов, или чего-то подобного.

"Если речь идет о взрывах боеприпасов к авиационным пушкам, которые используются на Ту-95 и Ту-160, то можно утверждать, что это взорвался не склад с горючим, а именно склад с боеприпасами. Учитывая, что речь идет о боеприпасах к Ту-95МС и Ту-160, единственный вариант — это крылатые ракеты. Взрыв был действительно мощным, стекла повыбивало за 7 км", — отметил Катков.

Военный эксперт добавил, что атака, по сообщениям в соцсетях, произошла около трех часов ночи, а взрыв прогремел на рассвете, то есть это была вторичная детонация.

"Итак, все указывает на то, что взорвался склад с боеприпасами для авиационного вооружения. Очевидно, речь идет о крылатых ракетах. Это свидетельствует о том, что врага удалось застать врасплох, когда он готовил эти ракеты к массированной атаке", — подчеркнул Катков.

Напомним, что 20 марта сообщалось, что удары дронами по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России стали результатом удачной работы СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Минобороны России отчиталось о якобы уничтожении над Саратовской областью 54 БПЛА. Всего территорию РФ и аннексированный Крым атаковали 132 аппарата