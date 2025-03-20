"Шибки повибивало за 7 км": Defense Express про наслідки атаки на аеродром "Енгельс"

Військовий експерт вважає, що якщо атака сталася близько третьої години ночі, а вибух пролунав на світанку, тобто це була вторинна детонація.

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На атакованому Україною аеродромі "Енгельс" в Росії міг вибухнути склад з боєприпасами для авіаційного озброєння. Про це сказав в коментарі "Еспресо" військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"На авіабазі "Енгельс" дійсно щось відбулося, і це було дуже потужне. Навколишні будівлі, а мова йде про десятки споруд, зазнали пошкоджень. Місцева влада повідомила, що це була масована атака, під час якої нібито десятки українських БПЛА були перехоплені саме над Саратовською областю", — зауважив Катков.

Він зауважив, що думки експертів з приводу того, що саме було уражено на аеродромі, розділилися. Одні вважають, що був атакований склад боєприпасів, інші — склад паливно-мастильних матеріалів. Олег Катков зауважив, що на оприлюдненому відео чути вторинну детонацію стрілецьких боєприпасів, або чогось подібного.

"Якщо йдеться про вибухи боєприпасів до авіаційних гармат, які використовуються на Ту-95 і Ту-160, то можна стверджувати, що це вибухнув не склад з пальним, а саме склад з боєприпасами. Враховуючи, що йдеться про боєприпаси до Ту-95МС і Ту-160, єдиний варіант — це крилаті ракети. Вибух був дійсно потужним, шибки повибивало за 7 км", — зазначив Катков.

Військовий експерт додав, що атака, за повідомленнями в соцмережах, сталася близько третьої години ночі, а вибух пролунав на світанку, тобто це була вторинна детонація.

"Отже, все вказує на те, що вибухнув склад з боєприпасами для авіаційного озброєння. Очевидно, мова йде про крилаті ракети. Це свідчить про те, що ворога вдалося застати зненацька, коли він готував ці ракети до масованої атаки", — наголосив Катков.

Нагадаємо, що 20 березня повідомлялося, що удари дронами по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії стали результатом вдалої роботи СБУ і Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Міноборони Росії звітувало про нібито знищення над Саратовською областю 54 БПЛА. Загалом територію РФ і анексований Крим атакували 132 апарати