Авіація РФ, склади з КАБ і ракети: джерела Фокусу назвали цілі ударів по аеродрому "Енгельс" (відео)

Аеродром "Енгельс" — це ключова база стратегічної авіації Росії. У момент масштабного нальоту українських БПЛА там могли стояти бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, кажуть джерела Фокусу в спецслужбах.

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Удари дронами по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії стали результатом вдалої роботи СБУ і Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Про це розповіли джерела Фокусу в спецслужбах.

Аеродром "Енгельс" є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, що завдають ракетних ударів по Україні.

Унаслідок успішної атаки дронів СБУ і ССО ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи і вторинну детонацію боєприпасів. Системи ППО ЗС РФ, як каже співрозмовник, діяли неефективно, прилітаючи по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах в Енгельсі та Саратові.

Військові об'єкти Росії є абсолютно законними цілями атак. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами, зауважило джерело.

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив удар БПЛА по аеродрому "Енгельс". У Сил оборони України є детальні дані про стратегічні об'єкти російських окупантів, додали військові.

Фокус уже писав, що Сили оборони України могли вдарити дронами по великих складах зі зброєю і боєкомплектом на аеродромі "Енгельс". ЗС РФ могли позбутися великого запасу ракет Х-101 і Х-555.

Міноборони Росії звітувало про нібито знищення над Саратовською областю 54 безпілотників. Загалом територію РФ і анексований Крим атакували 132 апарати.