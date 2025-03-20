Авиация РФ, склады с КАБ и ракеты: источники Фокуса назвали цели ударов по аэродрому "Энгельс" (видео)

Аэродром "Энгельс" — это ключевая база стратегической авиации России. В момент масштабного налета украинских БПЛА там могли стоять бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, говорят источники Фокуса в спецслужбах.

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Удары дронами по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России стал результатом удачной работы СБУ и Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

Аэродром "Энгельс" является ключевой базой стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

В результате успешной атаки дронов СБУ и ССО ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Системы ПВО ВС РФ, как говорит собеседник, действовали неэффективно, прилетая по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в Энгельсе и Саратове.

Военные объекты России являются абсолютно законными целями атак. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами, заметил источник.

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил удар БПЛА по аэродрому "Энгельс". У Сил обороны Украины есть детальные данные о стратегических объектах российских оккупантов, добавили военные.

Фокус уже писал, что Силы обороны Украины могли ударить дронами по крупным складам с оружием и боекомплектом на аэродроме "Энгельс". ВС РФ могли лишиться большого запаса ракет Х-101 и Х-55.

Минобороны России отчитывалось о якобы уничтожении над Саратовской областью 54 беспилотников. Всего территорию РФ и аннексированный Крым атаковали 132 аппарата.