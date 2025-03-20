Взрывы в Энгельсе: дроны могли уничтожить много ракет Х-101 ВС РФ, — OSINT-аналитики (фото, видео)

После атаки БПЛА в районе Энгельса слышали множественные взрывы и вторичную детонацию боеприпасов. Российские чиновники считают атаку на город самой масштабной за время войны.

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Силы обороны Украины могли поразить склады с оружием и боекомплектом на российском аэродроме "Энгельс". Об этом пишут в соцсети Х OSINT-исследователи.

Аналитики обращают внимание на множественные взрывы и вторичную детонацию боеприпасов в районе Энгельса.

"Утром в городе видели грибовидное облако после взрыва, далее чувствовался запах, не характерный для нефтепродуктов", — отметил немецкий специалист по анализу открытых данных Энди Шнайдер.

После атаки были слышны звуки вторичной детонации

Российские власти заявляют, что это был самый масштабный налет беспилотников на город.

"Энгельс, аэродром. Звуки вторичной детонации, скорая летает туда-сюда и есть пострадавшие", — сообщил Telegram-канал Supernova.

Обломки разлетелись в радиусе около 5 километров и могли поразить авиацию

По информации OSINT-специалистов, на авиабазе в момент атаки находились три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. Утром на базу прибыл транспортный Ил-76, вероятно, доставив новую партию ракет Х-101.

Кроме этого, на аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55. Команда аналитиков Defence Eхpress пишет, что вероятной причиной мощной вторичной детонации стало попадание дронов в склад хранения данных ракет.

Вторичная детонация прокатилась по окружающей застройке и повредила десятки зданий. На видео слышно взрывы боеприпасов для авиации, а не складов с топливом, указывают специалисты.

На спутниковых снимках видны транспортные контейнеры для крылатых ракет, количество которых существенно уменьшилось за время войны.

Транспортные контейнеры для крылатых ракет на аэродроме "Энгельс"

После удара Силами обороны и детонации обломки разлетелись в радиусе около 5 километров, что повышает вероятность повреждения самолетов.

На авиабазе в момент атаки находились три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил массированную атаку дронами на Энгельс и Саратов и рассказал о повреждении порядка 30 частных и дачных домов.

Детонация склада продолжается, сообщается об эвакуации людей из близлежащих поселков. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, уточнил губернатор.

Отметим, что данная атака БПЛА на город Энгельс в Саратовской области — не первая за время больной войны с РФ. Последний раз подобная атака состоялась 11 февраля 2025 года, тогда активно работали российские силы ПВО, а очевидцы слышали взрывы.

Фокус в конце января писал, что Воздушно-космические силы РФ начали укреплять аэродромы, находящиеся возле Украины. На объектах появились новые позиции ПВО и ангары-укрытия.