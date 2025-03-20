Взрывы в Энгельсе: дроны могли уничтожить много ракет Х-101 ВС РФ, — OSINT-аналитики (фото, видео)
После атаки БПЛА в районе Энгельса слышали множественные взрывы и вторичную детонацию боеприпасов. Российские чиновники считают атаку на город самой масштабной за время войны.
Силы обороны Украины могли поразить склады с оружием и боекомплектом на российском аэродроме "Энгельс". Об этом пишут в соцсети Х OSINT-исследователи.
Аналитики обращают внимание на множественные взрывы и вторичную детонацию боеприпасов в районе Энгельса.
"Утром в городе видели грибовидное облако после взрыва, далее чувствовался запах, не характерный для нефтепродуктов", — отметил немецкий специалист по анализу открытых данных Энди Шнайдер.
Российские власти заявляют, что это был самый масштабный налет беспилотников на город.
"Энгельс, аэродром. Звуки вторичной детонации, скорая летает туда-сюда и есть пострадавшие", — сообщил Telegram-канал Supernova.
По информации OSINT-специалистов, на авиабазе в момент атаки находились три стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. Утром на базу прибыл транспортный Ил-76, вероятно, доставив новую партию ракет Х-101.
Кроме этого, на аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55. Команда аналитиков Defence Eхpress пишет, что вероятной причиной мощной вторичной детонации стало попадание дронов в склад хранения данных ракет.
Вторичная детонация прокатилась по окружающей застройке и повредила десятки зданий. На видео слышно взрывы боеприпасов для авиации, а не складов с топливом, указывают специалисты.
На спутниковых снимках видны транспортные контейнеры для крылатых ракет, количество которых существенно уменьшилось за время войны.
После удара Силами обороны и детонации обломки разлетелись в радиусе около 5 километров, что повышает вероятность повреждения самолетов.
Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил массированную атаку дронами на Энгельс и Саратов и рассказал о повреждении порядка 30 частных и дачных домов.
Детонация склада продолжается, сообщается об эвакуации людей из близлежащих поселков. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, уточнил губернатор.
Отметим, что данная атака БПЛА на город Энгельс в Саратовской области — не первая за время больной войны с РФ. Последний раз подобная атака состоялась 11 февраля 2025 года, тогда активно работали российские силы ПВО, а очевидцы слышали взрывы.
Фокус в конце января писал, что Воздушно-космические силы РФ начали укреплять аэродромы, находящиеся возле Украины. На объектах появились новые позиции ПВО и ангары-укрытия.