Полювання ГУР на техніку у Криму: дрон зняв епічне ухилення від ракети (відео)

ЗС РФ намагалися збити "очі" спецслужбовців розвідки з комплексу "Панцирь-С1". Сили оборони поповнили втрати ЗС РФ технікою, яка грала важливу роль для кримської ППО.

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19 березня у Головному управлінні розвідки заявили, що російські окупанти в Криму кілька днів не могли оговтатися від ударів, які вказали на вразливість ворожої ППО та позбавили ЗС РФ цілої низки техніки. 21 березня пресслужба ГУР Міністерства оборони України показала кадри знищення частини цілей.

В операції взяв участь спецпідрозділ Prymarу. Дрон розвідників зафіксував епічний момент, коли йому вдалося ухилитись від ракети, випущеної з російського комплексу "Панцирь-С1".

Також на відео зафіксували успішне полювання на:

пускову установку ЗРК С-300В;

бронемашину ВТА "Тигр";

РЛС "Небо-М";

РЛС 9С19 "Имбирь";

двох РЛС "Ниобий-СВ";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подлет-К1";

ЗРГК "Панцирь-С1".

Як зазначав Фокус, уражені Силами оборони системи відіграють ключову роль у забезпеченні контролю й захисту повітря на тимчасово окупованому півострові, забезпечуючи для загарбників своєчасне виявлення і супровід різних типів цілей.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 20 березня заявив про ураження командного пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ. Цей об’єкт окупанти використовували для планування й проведення бойових дій у Сумській області.

Головний редактор Defense Express Олег Катков оцінив ймовірні результати удару по аеродрому "Енгельс" у Росії. З його слів, відбулося дещо "дуже потужне".