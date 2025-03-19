ЗСУ знищили понад 20 одиниць російської техніки в окупованому Криму, — ГУР (відео)

Під удар потрапили радіолокаційні станції, системи ППО і командні пункти, а також морська та авіаційна техніка противника.

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У тимчасово окупованому Криму російські окупанти кілька днів не могли оговтатися від потужних ударів, завданих Головним управлінням розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Високоточні атаки українських воїнів продемонстрували вразливість дорогих систем протиповітряної оборони РФ. Про це 19 березня повідомила прес-служба ГУР.

За даними української розвідки, успішна операція призвела до ураження низки ключових об'єктів російської армії, серед яких:

Радіолокаційні станції:

48Я6-К1 "Подлет" – 2 шт.

1Л125 "Ниобий-СВ" – 2 шт.

39Н6 "Каста 2Е2" – 3 шт.

9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ", БРЛС "Мыс".

Системи ППО і командні пункти:

Пускова установка С-300СВ.

Командні пункти РЛС "СТ-68" і РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

Три зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРПК) "Панцир-С1".

Морська та авіаційна техніка:

Транспортно-буксирне судно проєкту С4236.

Універсальний буксир "Федор Урюпин".

Вертоліт Ми-8.

Значення знищеної техніки для ЗС РФ

48Я6-К1 "Подлет" — це універсальна мобільна трикоординатна РЛС із фазованою антенною решіткою для кругового огляду, вартістю від 60 млн доларів. Вона призначена для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних завадових умовах. Станція здатна одночасно відстежувати до 200 цілей, що рухаються зі швидкістю до 4400 км/год.

1Л125 "Ниобий-СВ" — сучасна мобільна трикоординатна РЛС, що призначена для виявлення та супроводу аеродинамічних і балістичних цілей, включно з малопомітними об'єктами.

39Н6 "Каста-2Е2" — мобільна двокоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. Призначена для виявлення літальних апаратів і крилатих ракет на невеликих висотах.

9С19 "Имбирь" — мобільна трикоординатна РЛС підсвічування і наведення. Є частиною системи управління зенітно-ракетного комплексу С-300В.

"Небо-М" — модернізована версія радіолокаційного комплексу "Небо". Призначена для виявлення і супроводу широкого спектра повітряних цілей, включно з малопомітними об'єктами. Комплекс забезпечує високу точність вимірювань і стійкість до перешкод.

БРЛС "Мыс" — бортова радіолокаційна станція, яка забезпечує виявлення, супровід і цілевказівку по повітряних і наземних цілях. Характеризується високою роздільною здатністю та завадозахищеністю.

Ці системи відіграють ключову роль у забезпеченні протиповітряної оборони та контролю повітряного простору ЗС РФ, забезпечуючи своєчасне виявлення і супровід різних типів повітряних цілей.

Таким чином, операція ГУР стала ще одним важливим кроком на шляху до демілітаризації окупованого Криму. А ліквідація стратегічно значущих об'єктів послаблює боєздатність ЗС РФ на півострові та свідчить про високу ефективність українських сил.

Нагадаємо, вночі 19 березня російська нафтобаза в місті Кропоткін Краснодарського краю зазнала атак безпілотників. На місці вибуху, як видно на опублікованих кадрах, спалахнула пожежа.

18 березня російські БПЛА атакували Київ. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, українські засоби ППО відбили атаку і збили дрон, уламки якого впали на території школи в Деснянському районі.