ВСУ уничтожили более 20 единиц российской техники в оккупированном Крыму, — ГУР (видео)

Под удар попали радиолокационные станции, системы ПВО и командные пункты, а также морская и авиационная техника противника.

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Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты несколько дней не могли оправиться от мощных ударов, нанесенных Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Высокоточные атаки украинских воинов продемонстрировали уязвимость дорогостоящих систем противовоздушной обороны РФ. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ГУР.

По данным украинской разведки, успешная операция привела к поражению ряда ключевых объектов российской армии, среди которых:

Радиолокационные станции:

48Я6-К1 "Подлет" – 2 шт.

1Л125 "Ниобий-СВ" – 2 шт.

39Н6 "Каста 2Е2" – 3 шт.

9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ", БРЛС "Мыс".

Системы ПВО и командные пункты:

Пусковая установка С-300СВ.

Командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

Три зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Морская и авиационная техника:

Транспортно-буксирное судно проекта С4236.

Универсальный буксир "Федор Урюпин".

Вертолет Ми-8.

Значение уничтоженной техники для ВС РФ

48Я6-К1 "Подлет" — это универсальная мобильная трехкоординатная РЛС с фазированной антенной решеткой для кругового обзора, стоимостью от 60 млн долларов. Она предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных помеховых условиях. Станция способна одновременно отслеживать до 200 целей, движущихся со скоростью до 4400 км/ч.

1Л125 "Ниобий-СВ" — современная мобильная трехкоординатная РЛС, которая предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, включая малозаметные объекты.

39Н6 "Каста-2Е2" — мобильная двухкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима. Предназначена для обнаружения летательных аппаратов и крылатых ракет на небольших высотах.

9С19 "Имбирь" — мобильная трехкоординатная РЛС подсвета и наведения. Является частью системы управления зенитно-ракетного комплекса С-300В.

"Небо-М" — модернизированная версия радиолокационного комплекса "Небо". Предназначена для обнаружения и сопровождения широкого спектра воздушных целей, включая малозаметные объекты. Комплекс обеспечивает высокую точность измерений и устойчивость к помехам.

БРЛС "Мыс" — бортовая радиолокационная станция, которая обеспечивает обнаружение, сопровождение и целеуказание по воздушным и наземным целям. Характеризуется высокой разрешающей способностью и помехозащищенностью.

Данные системы играют ключевую роль в обеспечении противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства ВС РФ, обеспечивая своевременное обнаружение и сопровождение различных типов воздушных целей.

Таким образом, операция ГУР стала еще одним важным шагом на пути к демилитаризации оккупированного Крыма. А ликвидация стратегически значимых объектов ослабляет боеспособность ВС РФ на полуострове и свидетельствует о высокой эффективности украинских сил.

Напомним, ночью 19 марта российская нефтебаза в городе Кропоткин Краснодарского края подверглась атакам беспилотников. На месте взрыва, как видно на опубликованных кадрах, вспыхнул пожар.

18 марта российские БПЛА атаковали Киев. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, украинские средства ПВО отразили атаку и сбили дрон, обломки которого упали на территории школы в Деснянском районе.