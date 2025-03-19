"Прозвучали по меньшей мере три взрыва": дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае (видео)
Российские пропагандисты утверждают, что на месте инцидента горят исключительно части сбитого беспилотника, хотя на самом видео видно большой пожар.
В ночь с 18 на 19 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.
"ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучали по меньшей мере 3 взрыва", — говорится в сообщении.
На месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.
Как утверждают росСМИ, на месте происшествия горят части сбитого дрона.
В то же время украинский мониторинговый телеграм-канал утверждает, что на видео видно, как пылает пункт перекачки нефти "Кавказская".
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Кропоткине.
Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ.
В этот же день дроны СБУ поразили 2 газокомпрессорные станции и склад ракет на территории России.