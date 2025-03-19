"Прозвучали по меньшей мере три взрыва": дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае (видео)

Российские пропагандисты утверждают, что на месте инцидента горят исключительно части сбитого беспилотника, хотя на самом видео видно большой пожар.

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В ночь с 18 на 19 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучали по меньшей мере 3 взрыва", — говорится в сообщении.

На месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.

Как утверждают росСМИ, на месте происшествия горят части сбитого дрона.

В то же время украинский мониторинговый телеграм-канал утверждает, что на видео видно, как пылает пункт перекачки нефти "Кавказская".

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Кропоткине.

Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ.

В этот же день дроны СБУ поразили 2 газокомпрессорные станции и склад ракет на территории России.