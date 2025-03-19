"Пролунали щонайменше три вибухи": дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краю (відео)

Російські пропагандисти стверджують, що на місці інциденту палають виключно частини збитого безпілотника, хоча на самому відео видно велику пожежу.

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У ніч з 18 на 19 березня ударні безпілотники атакували нафтобазу у місті Кропоткін Краснодарського краю РФ. Про це повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"ЗСУ атакували нафтобазу в Кропоткіні в Краснодарському краї, пролунали щонайменше 3 вибухи", — йдеться у повідомленні.

На місці падіння уламків на території підприємства спалахнула пожежа.

Як стверджують росЗМІ, на місці події горять частини збитого дрона.

Водночас український моніторинговий телеграм-канал стверджує, що на відео видно, як палає пункт перекачування нафти "Кавказька".

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки на нафтобазу у Кропоткіні.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня Сили оборони атакували один із найбільших НПЗ в РФ.

У цей же день дрони СБУ уразили 2 газокомпресорні станції та склад ракет на території Росії.