РФ планирует завершить войну в Украине до 2026 года и спрогнозировала еще 15 военных конфликтов, — ГУР

В Москве разработан геополитический прогноз на 2026-2035 годы, в котором указано, что военная кампания не должна затягиваться и превышать сроки в 10-15 лет, потому что это лишит РФ возможности догнать США и Китай.

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Россия намерена завершить войну в Украине до 2026 года, поскольку длительное противостояние делает невозможным для нее достижение уровня США и Китая. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, в Москве разработан геополитический прогноз на 2026-2035 годы, в котором указано, что военная кампания не должна затягиваться и превышать сроки в 10-15 лет, потому что это лишит РФ возможности догнать США и Китай. В прогнозе также указано, что "украинский вопрос" должен быть решен до 2026 года.

Кроме этого Россия спрогнозировала 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года. По словам Скибицкого, 6 таких российских сценариев связаны с северной Европой.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это — непосредственная угроза", — отметил представитель ГУР.

Он отметил, что Россия четко осознает свою роль в современном мире и место в системе глобального лидерства и определила 4 сценария с перспективой.

Первый — предполагает абсолютное лидерство США, второй — прогнозирует рост роли Китая. Третий — это многополярный мир, где РФ видит свое место, а четвертый касается регионализации по регионам.

В завершение Скибицкий отметил важность роли Украины в новых подходах к организации европейской системы безопасности.

Напомним, что в Белом доме заявили о достижении соглашения о прекращении огня в Черном море, что обеспечит безопасное судоходство в акватории.