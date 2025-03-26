РФ планує завершити війну в Україні до 2026 року і спрогнозувала ще 15 військових конфліктів, — ГУР

У Москві розроблено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки, у якому вказано, що військова кампанія не повинна затягуватися і перевищувати строки у 10-15 років, бо це позбавить РФ можливості наздогнати США і Китай.

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Росія має намір завершити війну в Україні до 2026 року, оскільки тривале протистояння унеможливлює для неї досягнення рівня США та Китаю. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, у Москві розроблено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки, у якому вказано, що військова кампанія не повинна затягуватися і перевищувати строки у 10-15 років, бо це позбавить РФ можливості наздогнати США і Китай. У прогнозі також зазначено, що "українське питання" має бути вирішене до 2026 року.

Крім цього Росія спрогнозувала 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. За словами Скібіцького, 6 таких російських сценаріїв пов’язані з північною Європою.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща зараз розуміє, що це — безпосередня загроза", — зазначив представник ГУР.

Він зауважив, що Росія чітко усвідомлює свою роль у сучасному світі та місце у системі глобального лідерства і визначила 4 сценарії з перспективою.

Перший — передбачає абсолютне лідерство США, другий — прогнозує зростання ролі Китаю. Третій — це багатополярний світ, де РФ бачить своє місце, а четвертий стосується регіоналізації по регіонах.

На завершення Скібіцький наголосив на важливості ролі України в нових підходах до організації європейської системи безпеки.

Нагадаємо, що у Білому домі заявили про досягнення угоди про припинення вогню у Чорному морі, що забезпечить безпечне судноплавство в акваторії.