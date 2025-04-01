Обійшли ППО в Криму: дрони підрозділу "Примари" підірвали десантний катер ЗС РФ, — ГУР (відео)

Дрони спеціального підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України успішно відпрацювали в Чорному морі та Кримському півострові, окупованому росіянами. У морі безпілотники підірвали два військові катери Збройних сил Російської Федерації. На суші — обійшли та знищили комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.

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Про спецоперацію, яку втілили у життя бійці спецпідрозділу "Примари", відомство розповіло на сторінці Facebook.

В ГУР опублікували відео з кадрами роботи українських безпілотників. На відео бачимо маневрування дронів, які мінімум три рази "вивернулись" та втекли з-під удару зенітних ракет ЗРК ТОР-М2. Після цього протягом хвилини показують удари по російських військових кораблях, які перебували у водах поруч з окупованим Кримом. Зокрема, спецпідрозділ "Примари" наздогнав та підірвав десантний катер проєкту 02516 БК-16 (швидкість 55-78 км/год) та патрульний катер проєкту 03160 "Раптор" (до 88 км/год).

У кадр також потрапила атака українських дронів на ЗРК ТОР-М2, від ракет якого їм довелось вивертатись раніше. Безпілотник "Примар" спокійно підлетів до засобу протиповітряної оборони, свідчить відео. Пристрій прицілився на антену, яка саме працювала та шукала цілі, та вибухнув, ймовірно, позбавивши ЗРК "очей".

"Примари" ГУР продовжують наводити жах на окупантів в Криму. На відео – кадри бойової роботи розвідників в Криму. Боротьба триває!" — ідеться у дописі української розвідки.

Дрони ГУР — деталі

27 березня українські розвідники показали кадри влучання дронів ГУР по установках ППО в окупованому Криму. Атаку втілив у життя також спецпідрозділ "Примари". На відео — моменти удару по дороговартісній техніці: 48Я6-К1 "Подльот", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Імбірь", КП РЛС СТ-68, 39Н6 "Каста-2Е2". Крім того, відбулась атака на ЗРГК "Панцир-С1", буксир "Фьодор Утьосов" та КАМАЗ російської армії, розповіло ГУР. При цьому на АрміяInform пояснили, що знищення установок ППО полегшить дії у Чорному морі та над Кримським півостровом.

Зазначимо, 29 березня Фокус писав про експериментальні дрони ГУР, які незабаром масово з'являться на фронті. Пресслужба відомства повідомила про унікальний БПЛА-перехоплювач та систему "дрон проти дрона". Завдяки новітній системі вдалось знешкодити два дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Вказується, що її створили завдяки співпраці України та закордонних розробників.

Нагадуємо, 27 березня представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький розповів про плани Кремля щодо російської-української війни. 21 березня дрон ГУР записав на відео, які він ухилився від ракети ППО ЗС РФ в Криму.