Мінус "Імбірь", "Каста" та "Подльот": в ГУР показали кадри атаки на ППО в Криму (відео)
Спецпідрозділ ГУР уразив ударними дронами кілька російських РЛС. На одному з кадрів видно також роботу російського ЗРГК "Панцирь-С1", який намагався відбити атаку.
Вибухи в Криму лунали під час атаки ударних дронів спецпідрозділу "Prymarу" Головного управління розвідки Міністерства оборони України по російських радіолокаційних станціях (РЛС) і військовій техніці. Відео роботи українських безпілотників по військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові опублікувала 27 березня пресслужба ГУР на офіційному сайті.
"Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу"продовжують бойову роботу над окупованим півостровом", — повідомили в пресслужбі.
На опублікованому відео можна побачити точні удари українських операторів БПЛА по російських РЛС. Під вогонь потрапили кілька дорогих систем:
- 48Я6-К1 "Подльот";
- КП БРЛС РМ-10М1Е;
- 9С32 "Імбірь";
- КП РЛС СТ-68;
- 39Н6 "Каста-2Е2".
На кадрах одного з ударів можна побачити також роботу російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".
Крім того, дрони ГУР уразили російський буксир "Фьодор Урюпін" і Камаз ЗС РФ.
У виданні АрміяInform пояснили, що після виведення з ладу цих РЛС можливості ворожої протиповітряної оборони суттєво знизяться і росіянам буде складніше контролювати повітряний простір над Кримським півостровом і Чорним морем. Ослаблення ППО в Криму спростить удари по військових об'єктах ЗС РФ у цьому регіоні в майбутньому.
Нагадаємо, в опублікованому 21 березня інтерв'ю міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін розповів про перший удар "Довгим Нептуном" — новою українською крилатою ракетою з дальністю ураження до тисячі кілометрів — по важливому російському об'єкту в окупованому Криму.
21 березня в ГУР показали кадри ураження російської техніки в Криму. Українському дрону вдалося ухилитися від ракети, випущеної з російського комплексу "Панцирь-С1".
19 березня пресслужба Головного управління розвідки повідомляла про ліквідацію понад 20 одиниць російської техніки на окупованому півострові.