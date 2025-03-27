Мінус "Імбірь", "Каста" та "Подльот": в ГУР показали кадри атаки на ППО в Криму (відео)

Спецпідрозділ ГУР уразив ударними дронами кілька російських РЛС. На одному з кадрів видно також роботу російського ЗРГК "Панцирь-С1", який намагався відбити атаку.

Related video

Вибухи в Криму лунали під час атаки ударних дронів спецпідрозділу "Prymarу" Головного управління розвідки Міністерства оборони України по російських радіолокаційних станціях (РЛС) і військовій техніці. Відео роботи українських безпілотників по військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові опублікувала 27 березня пресслужба ГУР на офіційному сайті.

Дрони ГУР нищать ворожі військові об'єкти в окупованому Криму.

"Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу"продовжують бойову роботу над окупованим півостровом", — повідомили в пресслужбі.

На опублікованому відео можна побачити точні удари українських операторів БПЛА по російських РЛС. Під вогонь потрапили кілька дорогих систем:

48Я6-К1 "Подльот";

КП БРЛС РМ-10М1Е;

9С32 "Імбірь";

КП РЛС СТ-68;

39Н6 "Каста-2Е2".

На кадрах одного з ударів можна побачити також роботу російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".

Крім того, дрони ГУР уразили російський буксир "Фьодор Урюпін" і Камаз ЗС РФ.

У виданні АрміяInform пояснили, що після виведення з ладу цих РЛС можливості ворожої протиповітряної оборони суттєво знизяться і росіянам буде складніше контролювати повітряний простір над Кримським півостровом і Чорним морем. Ослаблення ППО в Криму спростить удари по військових об'єктах ЗС РФ у цьому регіоні в майбутньому.

Нагадаємо, в опублікованому 21 березня інтерв'ю міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін розповів про перший удар "Довгим Нептуном" — новою українською крилатою ракетою з дальністю ураження до тисячі кілометрів — по важливому російському об'єкту в окупованому Криму.

21 березня в ГУР показали кадри ураження російської техніки в Криму. Українському дрону вдалося ухилитися від ракети, випущеної з російського комплексу "Панцирь-С1".

19 березня пресслужба Головного управління розвідки повідомляла про ліквідацію понад 20 одиниць російської техніки на окупованому півострові.