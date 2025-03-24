Перший удар "Довгим Нептуном": ракета вразила важливий об'єкт ЗС РФ у Криму, — Мінстратегпром

Нову крилату ракету з дальністю ураження до тисячі кілометрів перший раз випробували на військовому об'єкті окупантів. Український ВПК готує нові сюрпризи росіянам, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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Українська крилата ракета "Довгий Нептун" із дальністю ураження до тисячі кілометрів вдарила по нафтокомплексу в Туапсе, але це був другий, а не перший випадок її застосування. Про це розповів в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Уперше, за його словами, "Довгий Нептун" атакував військовий об'єкт окупантів у Криму. Який саме це був об'єкт, міністр не уточнив.

Сметанін також розповів про нещодавнє випробування абсолютно нової системи, подробиці про яку поки тримають у секреті.

Український ЗСУ, за оцінкою міністра, на сьогодні виробляє близько 30-40% зброї, необхідної ЗСУ. Виробництво безпілотників в Україні величезне, але традиційна артилерія, як і раніше, відіграє вирішальну роль, пояснив Сметанін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно розповідав про успішні випробування далекобійних дронів, що літають на 3 000 км углиб РФ.

США раніше успішно випробували нову ракету Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 для РСЗВ HIMARS. Снаряд може вражати цілі на відстані понад 500 км.