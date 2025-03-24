З прицілом на Китай: США випробували нову ракету на HIMARS "дальнього радіусу дії" (фото)

Випробування проводилися в районі першого ланцюга островів — від Японії до Філіппін через Тайвань. Це оборонна концепція США, покликана за допомогою союзних або дружніх територій обмежити військову діяльність Китаю.

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Сполучені Штати провели успішні випробування високоточної ракети, продемонструвавши "можливості польоту збільшеної дальності" для потенційних бойових зіткнень у Тихому океані. Про це повідомляє Newsweek.

Екскомандувач об'єднання сил сухопутних військ США в Азійсько-тихоокеанському регіоні генерал Чарльз Флінн заявив у лютому минулого року, що можлива загроза критично важливим можливостям Китаю. Якщо розмістити мережу наземних вогневих точок на ключових територіях біля першого ланцюга островів у західній частині Тихого океану. Перший ланцюг островів — від Японії до Філіппін через Тайвань — оборонна концепція США, покликана за допомогою союзних або дружніх територій обмежити військову діяльність Китаю.

Армія США проводить льотні випробування ракети Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 на базі космічних військ Ванденберг у Каліфорнії 19 березня 2025 року Фото: newsweek

Льотні випробування ракети Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 відбулися на Космічній базі Ванденберг у Каліфорнії 19 березня, повідомило авіаційне командування ВПС США. Запуск було здійснено за допомогою високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

Ракета Precision Strike Missile (PrSM)

Згідно із заявою, випробування продемонстрували можливості ракети в тому, що стосується підвищення дальнього точного вогню армії США. Виробник ракети, компанія Lockheed Martin, стверджує, що ракетна система здатна вражати цілі на відстані понад 499 км.

Система HIMARS вивантажується з військово-транспортного літака C-17 під час навчань на військово-морській авіабазі Ацугі в Японії 17 березня 2025 року

Розробку PrSM Increment 1 вперше поставили армії США у грудні 2023 року, вона замінила армійську тактичну ракетну систему часів холодної війни (ATACMS), яку використовувала Україна проти військ РФ.

PrSM має три інші версії, за даними спеціалізованого видання Breaking Defense. Серед іншого, версію для потоплення кораблів і поліпшеного корисного навантаження, а також версію, оснащену новою руховою системою для збільшення дальності до 1000 км.

Тим часом Корпус морської піхоти США 17 березня провів у Японії навчальну сесію HIMARS Rapid Infiltration (HIRAIN). Йдеться про процес визначення цілі, захоплення ключової території, встановлення системи HIMARS, знищення цілі та відхід у безпечне місце.

HIRAIN забезпечує швидке розгортання вогню на великі відстані в Індо-Тихоокеанському регіоні, пояснили в Корпусі морської піхоти США, який керує наземною ракетною пусковою установкою.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні літаки ДРЛО ACS 890, що пов'язано з модернізацією F-16.

Також повідомлялося, що китайські бійці на передовій проходять службу в лавах ЗСУ.