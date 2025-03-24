С прицелом на Китай: США испытали новую ракету на HIMARS "дальнего радиуса действия" (фото)

Испытания проводились в районе первой цепи островов — от Японии до Филиппин через Тайвань. Это оборонная концепция США, призванная с помощью союзных или дружественных территорий ограничить военную деятельность Китая.

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Соединенные Штаты провели успешные испытания высокоточной ракеты, продемонстрировав "возможности полета увеличенной дальности" для потенциальных боестолкновений в Тихом океане. Об этом сообщает Newsweek.

Экс-командующий объединения сил сухопутных войск США в Азиатско-Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн заявил в феврале прошлого года, что возможна угроза критически важным возможностям Китая. Если разместить сеть наземных огневых точек на ключевых территориях возле первой цепи островов в западной части Тихого океана. Первая цепь островов — от Японии до Филиппин через Тайвань — оборонная концепция США, призванная с помощью союзных или дружественных территорий ограничить военную деятельность Китая.

Армия США проводит летные испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 на базе космических войск Ванденберг в Калифорнии 19 марта 2025 года Фото: newsweek

Летные испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 прошли на Космической базе Ванденберг в Калифорнии 19 марта, сообщило авиационное командование ВВС США. Запуск был произведен с помощью высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Ракета Precision Strike Missile (PrSM)

Согласно заявлению, испытания продемонстрировали возможности ракеты в том, что касается повышения дальнего точного огня армии США. Производитель ракеты, компания Lockheed Martin, утверждает, что ракетная система способна поражать цели на расстоянии более 499 км.

Система HIMARS выгружается из военно-транспортного самолета C-17 во время учений на военно-морской авиабазе Ацуги в Японии 17 марта 2025 года

Разработка PrSM Increment 1 впервые была поставлена армии США в декабре 2023 года и заменила армейскую тактическую ракетную систему времен холодной войны (ATACMS), которая использовалась Украиной против войск РФ.

PrSM имеет три других версии, по данным специализированного издания Breaking Defense. Среди прочего, версию для потопления кораблей и улучшенной полезной нагрузки, а также версию, оснащенную новой двигательной системой для увеличения дальности до 1000 км.

Тем временем Корпус морской пехоты США 17 марта провел в Японии учебную сессию HIMARS Rapid Infiltration (HIRAIN). Речь о процессе определения цели, захвата ключевой территории, установки системы HIMARS, уничтожении цели и отходе в безопасное место.

HIRAIN обеспечивает быстрое развертывание огня на большие расстояния в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснили в Корпусе морской пехоты США, который управляет наземной ракетной пусковой установкой.

Напомним, что Швеция предоставит Украине самолеты ДРЛО ACS 890, что связано с модернизацией F-16.

Также сообщалось, что китайские бойцы на передовой проходят службу в рядах ВСУ.