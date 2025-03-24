Первый удар "Длинным Нептуном": ракета поразила важный объект ВС РФ в Крыму, – Минстратегпром

Новую крылатую ракету с дальностью поражения до тысячи километров первый раз испытали на военном объекте оккупантов. Украинcкий ВПК готовит новые сюрпризы россиянам, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

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Украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" с дальностью поражения до тысячи километров ударила по нефтекомплексу в Туапсе, но это был второй, а не первый случай ее применения. Об этом рассказал в интервью норвежскому изданию Nettavisen министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

В первый раз, по его словам, "Длинный Нептун" атаковал военный объект оккупантов в Крыму. Какой именно это был объект, министр не уточнил.

Сметанин также рассказал о недавнем испытании совершенно новой системы, подробности о которой пока держатся в секрете.

Украинский ВСУ, по оценке министра, на сегодня производит около 30–40% оружия, необходимого ВСУ. Производство беспилотников на Украине огромно, но традиционная артиллерия по-прежнему играет решающую роль, пояснил Сметанин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказывал об успешных испытаниях дальнобойных дронов, летающих на 3 000 км вглубь РФ.

США ранее успешно испытали новую ракету Precision Strike Missile (PrSM) Increment 1 для РСЗО HIMARS. Снаряд может поражать цели на расстоянии более 500 км.