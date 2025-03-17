Пролетели 3 000 км: Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов ВСУ (видео)

Новейший дальнобойный дрон ВСУ даст украинцам гарантии безопасности, в которых они нуждаются из-за вторжения РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешных испытаниях дальнобойных дронов, которые будут лететь далеко вглубь территории Российской Федерации. Глава государства также упомянул о работе "длинного Нептуна". Новости о новых средствах поражения Сил обороны озвучены в обращении президента вечером 17 марта.

Зеленский пояснил, что вопрос дальнобойных средств поражения — самый главный пункт гарантий безопасности, которые украинцы создадут сами для себя. Президент коснулся двух средств поражения — дронов и ракет. По его словам, успешно испытали дальнобойный беспилотник, который способен пролететь 3 тыс. км. Глава государства не указал ни названия БПЛА, ни компанию-производителя, ни характеристик, ни возможных целей на территории РФ, до которых он доберется.

"Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на 3,000 км прошел испытания", — сказал президент.

Кроме того, президент сообщил об успешном применении дальнобойной ракеты — "длинного Нептуна". Доклад об ударе по российскому стратегическому объекту он услышал сегодня: когда именно произошла атака, не уточнил.

"Сегодня же докладывали о применении украинских ракет длинного Нептуна. Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше", — подчеркнул Зеленский.

Дальнобойные дроны ВСУ — детали

На Google maps можно обозначить дальность 3 тыс. км, о которой рассказал президент. Карта показывает, что дальнобойный беспилотник свободно дотянется до цехов в Елабуге, где изготавливают дроны-камикадзе "Шахед". Крайняя достижимая точка расположена в районе Новосибирска и Томска. Устройство покрывает всю европейскую часть России, долетает до аэродрома "Оленья" на севере, добирается за Уральские горы до Сибири и Дальнего Востока.

Дальнобойные дроны ВСУ — дальность 3 тыс. км, со слов Зеленского Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о дальнобойных дронах и дронах-ракетах, которые могут поступить в арсеналы Сил обороны. Например, в декабре 2024 года военный эксперт Чак Пфаррер рассказал о легких самолетах Aeroprakt A-22 Foxbat и их использовании в качестве беспилотников-камикадзе. По его словам, такой самолет-дрон применили в апреле 2024 года для атаки по объекту на территории Татарстана, расположенном на расстоянии около 1 200 км.

В декабре того же года Зеленский рассказал об удачном испытании дрона-ракеты "Рута". По словам главы государства, она сочетает сравнительно низкую цену и хорошие боевые характеристики. На тот момент заявляли о возможной дальности 300 км, но говорили о дальнейшем совершенствовании.

Напоминаем, 15 марта украинский президент рассказал о применении ракеты "длинный Нептун", которая летит на 1 тыс. км. При этом в соцсетях предполагали, что ею могли достать до нефтяного терминала в Туапсе, который горел несколько дней.