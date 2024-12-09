Украина превратила самолеты "Аеропракт А-22" в дальнобойные дроны для ударов по РФ (фото)

По словам журналистов, механизм детонации, срабатывающий дистанционно или при ударе дрона, стал важнейшим компонентом достижения целей миссии. Дальность действия до 1200 км, вероятно, расширили с помощью дополнительных топливных баков.

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Одно из последних технологических преобразований инженеров Сил обороны касается легкого самолета Aeroprakt A-22 Foxbat. A-22 был модифицирован в беспилотник для нанесения дальних стратегических ударов. Согласно диаграмме, опубликованной военным экспертом Чаком Пфаррером в соцсети X.

В апреле 2024 года эти два модифицированных БПЛА использовались для ударов по территории Татарстана, расположенной более чем в 1200 километрах от границы с Украиной. Дроны были нацелены на завод по производству Shahed-136 и нефтеперерабатывающему заводу. Это было первое задокументированное применение такого самолета в регионе, удаленном от линии фронта. Удары показали возможности Украины атаковать критически важную инфраструктуру на вражеской территории.

"Аеропракт А-22" разработал украинский инженер Юрий Яковлев, это был популярный сверхлегкий самолет в любительской авиации с момента его появления в 1999 году. Самолет оснащен двигателем Rotax мощностью от 80 до 100 л/с, максимальная дальность полета — 1 100 км. Такие характеристики позволили сделать из A-22 беспилотник, для чего понадобились значительные модификации.

Аеропракт А-22

Необязательные компоненты — сиденья, внутренние панели и системы ручного управления — предположительно, были удалены для снижения веса и создания пространства для дополнительных топливных баков и взрывоопасных грузов, отмечает Army Recognition. Для поддержки возросшей нагрузки потребовалось структурное усиление, особенно фюзеляжа и крыльев.

Важным обновлением стало расширение дальности полета A-22. Первоначально это было 1 100 км, специальные модификации позволили ему превысить 1 200 км, что дало возможность атаковать вглубь российской территории. Такое усовершенствование, вероятно, предусматривало дополнительные топливные баки.

Передовые системы навигации и управления также были важны, это обеспечивало точное управление траекторией даже в условиях РЭБ. Системы дальней связи, потенциально зашифрованные, позволяли поддерживать связь с командными центрами — отсюда возможность корректировки миссий в реальном времени. Для работы в условиях повышенного риска добавили другие системы, позволяющие менять курс в случае отказа основной системы.

Для боевых задач A-22 оснастили специализированным отсеком для перевозки до 90 кг взрывчатых веществ. Специальный отсек разработали для безопасной транспортировки полезной нагрузки и обеспечения эффективной детонации при достижении цели. Механизм детонации, вероятно, срабатывающий дистанционно или при ударе, был стал одним из важнейших компонентов достижения целей миссии.

Такая трансформация позволила A-22 наносить удары глубоко на вражеской территории.

Напомним, что Украина получит модернизированные шведские БМП CV9035.

Также сообщалось, что некоторое российское оружие в Сирии могло бы пригодиться Украине.