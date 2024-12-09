Украина получит модернизированные БМП CV9035: что улучшили в шведской машине

Социалисты называют вариант MkIIIC одной из лучших разработок в своем классе. По основным характеристикам она превосходит российские БМП, обеспечивая преимущество над бронетанковым подразделениям ВС РФ.

Related video

6 декабря стало известно, что Швеция и Дания выпустят более двух сотен усовершенствованных боевых машин пехоты семейства CV90, из которых 40 предназначены для Украины. Речь идет о модернизированной версии БМП CV9035 MkIIIC, который отличается высокой огневой мощью, надежной защитой и мобильностью. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition, со ссылкой на сайт шведского правительства.

Первые стандартные БМП CV90 были переданы Швецией в начале прошлого года, что стало серьезным укреплением для украинских механизированных подразделений. Однако тогда в шведском правительстве понимали, что украинские войска нуждаются в большем, отметили аналитики. Теперь скандинавы предоставят вариант MkIIIC — машину, которую называют одной из лучших разработок в своем классе, имеющую преимущество на поле боя.

Преимущество БМП CV9035 MkIIIC

Авторы материала подчеркнули, что для ВСУ появление таких машин — это возможность противостоять российским бронетанковым подразделениям, которые продолжают активно применять БМП-2 и БМП-3.

БМП оснащена 35-мм автоматической пушкой Bushmaster III, которая превосходит 30-мм орудия российских БМП-2 и БМП-3, обеспечивая большую дальность стрельбы и пробиваемость брони.

Шведская БМП CV-90 Фото: Открытые источники

Семейство CV90, известное своей модульной конструкцией и адаптивностью, остается краеугольным камнем европейского парка бронетехники. Бронемашина CV9035 MkIIIC не является исключением — ее модульная броня эффективно противостоит атакам РПГ, артиллерийским осколкам и огню из автоматического оружия, что делает ее более устойчивой к боевым угрозам.

Современные системы наведения и управления огнем обеспечивают точность стрельбы днем и ночью, что особенно важно для динамичных условий боя. Кроме того данная БМП обладает более мощным двигателем и продвинутой подвеской, позволяющими легко преодолевать сложные участки местности.

"В сочетании с предыдущими поставками и текущим международным сотрудничеством, эта инициатива подчеркивает критическую роль передовых бронированных машин в современном конфликте", — подытожили обозреватели.

Важно

"Выдерживает удар Ланцета": бойцы ВСУ рассказали о шведской БМП CV90 (видео)

Напомним, армия Нидерландов на выставке IHV 2024 в январе показала улучшенную версию машины CV90 IFV, оснащенную израильской системой активной защиты Iron Fist, а также пусковой установкой противотанковых ракет Spike LR2.