Железный кулак пехоты: Нидерланды представили вариант БМП CV90 с активной защитой

Модернизированные БМП еще получат другое положение основных и дополнительных орудий, а также новые механизмы подачи боеприпасов.

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Армия Нидерландов на выставке IHV 2024 в Лондоне показала улучшенную версию машины CV90 IFV, оснащенную системой активной защиты Iron Fist израильской компании Elbit Systems и пусковой установкой противотанковых ракет Spike LR2 израильской компании Rafael. Об этом 29 января сообщили в Israel Defence.

Данная техника используется в качестве основной боевой машины голландской армии с 2009 года — в настоящее время на вооружении состоят 144 таких БМП. В связи с отсутствием танков у Королевской армии Нидерландов, CV90 играет ключевую роль в качестве основной системы вооружения, отмечают обозреватели.

"Модернизация, которая должна быть завершена к 2026 году, направлена на повышение огневой мощи, ситуационной осведомленности и живучести", — говорится в публикации.

Также сообщается, что модернизацией занимается компания BAE Systems, при этом стоимость контракта на модернизацию 122 машин составляет 500 млн долларов.

CV90 Королевской армии Нидерландов

Какие улучшения получит CV90

Помимо установки на CV90 израильской активной защиты, процесс модернизации бронемашин также включает в себя такие изменения, как изменение положения главной пушки и пулемета, внедрение нового механизма подачи боеприпасов и перемещение пулемета за пределы отсека экипажа для повышения безопасности и эффективности.

Кроме того для повышения оперативной осведомленности были добавлены системы, такие как электрооптический панорамный прицел (EOPS) на выдвижной мачте, новые тепловизионные камеры и 360-градусные ИК камеры.

Что касается установки на CV90 активной защиты, что в Elbit Systems утверждают, что их разработка эффективно обеспечит технику от противотанковых угроз, что было неоднократно доказано.

"Недавние конфликты показали, что боевые бронированные машины и танки подвергаются повышенной опасности для сил на поле боя. Iron Fist доказал свою эффективность против целого ряда угроз, включая снаряды с кинетической энергией и беспилотники, нейтрализуя их вдали от солдат, находящихся в боевых машинах", — заявил генеральный директор компании Уди Веред.

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Отмечается, что система активной защиты Iron Fist отличается небольшим объемом, весом и энергопотреблением. Система обеспечивает 360-градусную защиту бронированных платформ от широкого спектра противотанковых угроз, таких как реактивные гранаты (РПГ) и танковые снаряды, как на открытой местности, так и в городских условиях.

Система активной защиты (APS) Iron Fist

Сенсоры системы сочетают в себе технологии поискового радара и инфракрасной камеры с алгоритмами слияния данных, что позволяет быстро, надежно и точно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать угрозы.

Система уничтожает угрозы, запуская заряд взрывчатки в сторону приближающейся угрозы и взрывая его, чтобы создать ударную волну, которая разрывает или отклоняет угрозу на безопасное расстояние от защищенной техники.

Ранее сообщалось, что бронемашины CV90 были поставлены Вооруженным силам Украины. Специалисты отметили, что они специально создавались для эксплуатации в условиях субарктического климата, поэтому CV90 хорошо себя чувствует в заснеженной и заболоченной местности.