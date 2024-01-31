Залізний кулак піхоти: Нідерланди представили варіант БМП CV90 з активним захистом

Модернізовані БМП ще отримають інше положення основних і додаткових гармат, а також нові механізми подачі боєприпасів.

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Армія Нідерландів на виставці IHV 2024 у Лондоні показала поліпшену версію машини CV90 IFV, оснащену системою активного захисту Iron Fist ізраїльської компанії Elbit Systems і пусковою установкою протитанкових ракет Spike LR2 ізраїльської компанії Rafael. Про це 29 січня повідомили в Israel Defence.

Цю техніку використовують як основну бойову машину голландської армії з 2009 року — наразі на озброєнні перебувають 144 таких БМП. У зв'язку з відсутністю танків у Королівської армії Нідерландів, CV90 відіграє ключову роль як основна система озброєння, зазначають оглядачі.

"Модернізація, яка має бути завершена до 2026 року, спрямована на підвищення вогневої потужності, ситуаційної обізнаності та живучості", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що модернізацією займається компанія BAE Systems, при цьому вартість контракту на модернізацію 122 машин становить 500 млн доларів.

CV90 Королівської армії Нідерландів

Які поліпшення отримає CV90

Крім встановлення на CV90 ізраїльського активного захисту, процес модернізації бронемашин також охоплює такі зміни, як зміна положення головної гармати й кулемета, впровадження нового механізму подачі боєприпасів і переміщення кулемета за межі відсіку екіпажу для підвищення безпеки та ефективності.

Крім того, для підвищення оперативної обізнаності було додано системи, як-от електрооптичний панорамний приціл (EOPS) на висувній щоглі, нові тепловізійні камери та 360-градусні ІЧ камери.

Щодо встановлення на CV90 активного захисту, то в Elbit Systems стверджують, що їхня розробка ефективно забезпечить техніку від протитанкових загроз, що було неодноразово доведено.

"Недавні конфлікти показали, що бойові броньовані машини і танки наражаються на підвищену небезпеку для сил на полі бою. Iron Fist довів свою ефективність проти цілої низки загроз, включно зі снарядами з кінетичною енергією і безпілотниками, нейтралізуючи їх далеко від солдатів, які перебувають у бойових машинах", — заявив генеральний директор компанії Уді Веред.

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Зазначається, що система активного захисту Iron Fist вирізняється невеликим об'ємом, вагою та енергоспоживанням. Система забезпечує 360-градусний захист броньованих платформ від широкого спектра протитанкових загроз, таких як реактивні гранати (РПГ) і танкові снаряди, як на відкритій місцевості, так і в міських умовах.

Система активного захисту (APS) Iron Fist

Сенсори системи поєднують у собі технології пошукового радара та інфрачервоної камери з алгоритмами злиття даних, що дає змогу швидко, надійно і точно виявляти, ідентифікувати та відстежувати загрози.

Система знищує загрози, запускаючи заряд вибухівки в бік загрози, що наближається, і підриваючи його, щоб створити ударну хвилю, яка розриває або відхиляє загрозу на безпечну відстань від захищеної техніки.

Раніше повідомлялося, що бронемашини CV90 були поставлені Збройним силам України. Фахівці зазначили, що вони спеціально створювалися для експлуатації в умовах субарктичного клімату, тож CV90 добре себе почуває в засніженій та заболоченій місцевості.