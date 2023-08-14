Захищена та смертоносна: що кажуть бійці ЗСУ про шведські БМП CV90 (фото)

Швеція передала Україні не тільки базові БМП CV9040, але й командно-штабні машини, які візуально майже не відрізняються від звичайної.

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Українська армія має одну з найтехнологічніших БМП у світі — це шведська БМП CV90. Серед її переваг є захищеність екіпажу й десанту. Про це повідомляється в репортажі "АрміяInform".

БМП CV90 шведського виробництва порівняли з російськими БМП. Вона має кращу захищеність екіпажу й десанту. Корпус машини виготовлений із суцільнозварної сталевої конструкції. Механік-водій перебуває, як і в радянських машинах, ліворуч, а десантне відділення розташоване в задній частині машини. Екіпаж складається з трьох людей.

Фото: АрміяInform

Бронювання БМП захищає від ударів снарядів до 30 мм, протитанкових засобів і стрілецької зброї. Зокрема, машина має протимінний захист. Додатково БМП можуть бути або з модульними пакетами бронювання, або із системою маскування Barracuda. Остання зменшує помітність техніки в різних спектрах. Також машина має гумові вставки в гусеницях, які зменшують шум під час руху.

Фото: АрміяInform

Журналістам показали не тільки базову CV9040, але й командно-штабну машину на її базі. На ній відсутнє важке озброєння на башті або й сама башта. Замість неї встановлюють бутафорію, щоб ворог не зміг відрізнити КШМ від звичайної бойової машини піхоти.

У десантному відділенні є 6 місць для офіцерів, кожне з яких має доступ до засобів внутрішнього та зовнішнього звʼязку. CV90 має систему кондиціонування й очищення повітря. Ба більше, для військових є навіть електрочайник в окремому герметичному боксі.

CV9040 Фото: АрміяInform

Нагадаємо, 19 липня ЗМІ писали, що в українській армії помітили шведські БРЕМ Bgbv 90, які, ймовірно, передавали разом із БМП.

19 червня ЗМІ повідомили, що Україна зацікавлена в придбанні до 1000 шведських БМП CV90.