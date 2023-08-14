Защищенная и смертоносная: что говорят бойцы ВСУ о шведских БМП CV90 (фото)

Швеция передала Украине не только базовые БМП CV9040, но и командно-штабные машины, которые визуально почти не отличаются от обычной.

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Украинская армия имеет одну из самых технологичных БМП в мире — это шведская БМП CV90. Среди ее преимуществ является защищенность экипажа и десанта. Об этом сообщается в репортаже АрміяInform.

БМП CV90 шведского производства сравнили с российскими БМП. Она имеет лучшую защищенность экипажа и десанта. Корпус машины изготовлен из цельносварной стальной конструкции. Механик-водитель располагается, как и в советских машинах слева, а десантное отделение — в задней части машины. Экипаж состоит из трех человек.

Фото: АрміяInform

Бронирование БМП защищает от ударов снарядов до 30 мм, противотанковых средств и стрелкового оружия. Кроме этого машина имеет противоминную защиту. Дополнительно БМП могут быть либо с модульными пакетами бронирования, либо с системой маскировки Barracuda. Последняя уменьшает заметность техники в различных спектрах. Также машина имеет резиновые вставки в гусеницах, которые уменьшают шум во время движения.

Фото: АрміяInform

Журналистам показали не только базовую CV9040, но и командно-штабную машину на ее базе. На ней отсутствует тяжелое вооружение на башне или и сама башня. Вместо нее устанавливают бутафорию, чтобы враг не смог отличить КШМ от обычной боевой машины пехоты.

В десантном отделении есть 6 мест для офицеров, каждое из которых имеет доступ к средствам внутренней и внешней связи. CV90 имеет систему кондиционирования и очистки воздуха. Более того, для военных есть даже электрочайник в отдельном герметичном боксе.

CV9040 Фото: АрміяInform

Напомним, 19 июля СМИ писали, что в украинской армии заметили шведские БРЭМ Bgbv 90, которые вероятно, передавали вместе с БМП.

19 июня СМИ сообщили, что Украина заинтересована в приобретении до 1000 шведских БМП CV90 .