В українській армії помітили шведські БРЕМ Bgbv 90: на що вони здатні (фото)

Публічно про постачання ремонтно-евакуаційних машин не повідомлялось. Ймовірно їх передавали разом з БМП CV90.

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На озброєнні в українській армії зʼявились шведські інженерні машини на базі БМП CV90. Про це стало відомо з репортажу Anadolu Agency.

На одному із напрямків в Донецькій області журналісти опублікували фотографію шведської броньованої ремонтно-евакуаційної машини Bgbv 90. Зазначається, що вона належить в 1-й окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна.

Що відомо про Bgbv 90

Bgbv 90 або BārgningsBandVagn — це броньована ремонтно-евакуаційна машина. Вона побудована на базі БМП CV90, які Швеція передала Україні. Проте на відміну від бойових машин піхоти, про постачання БРЕМ публічної інформації не було. Відомо, що ЗСУ отримали 50 БМП CV90, а пізніше Україна проявила зацікавленість у придбанні ще 1000 машин.

БРЕМ може евакуювати танк вагою до 72 тонн

Призначення машини випливає з її назви — вона призначення для евакуації техніки та для ремонтних робіт. Для цього вона оснащена поворотною лебідкою, підйомним краном та іншим спеціалізованим обладнанням. БРЕМ здатна транспортувати техніку вагою до 72 тонн.

Окрім цього в Міноборони Швеції пишуть, що Bgbv 90 здатна евакуювати поранених з поля бою. Машина має 7,62 мм кулемет та димові пускові установки. Екіпаж складається з чотирьох бійців.

Нагадаємо, 31 травня в Міноборони Швеції заявили, що Україна отримає одну з найсучасніших БМП CV90.