Украина получит от Швеции одну из самых современных БМП CV-90, — Минобороны (фото)

Машина специально создавалась для эксплуатации в условиях субарктического климата, поэтому CV90 хорошо себя чувствует в заснеженной и заболоченной местности.

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Швеция предоставит для нужд Вооруженных сил Украины одни из самых современных боевых машин пехоты CV-90. Эти БМП состоят на вооружении некоторых стран-членов НАТО, сообщили 31 мая в Министерстве обороны Украины.

"Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие уже завершили подготовку по эксплуатации этих боевых машин.

Что известно о БМП CV-90

Шведская боевая машина пехоты Stridsfordon 90 (или Strf 90), более известна как CV90, состоит на вооружении стран НАТО с 1993 года. Машина относится ко второму поколению БМП, поэтому соответствует требованиям для данного класса машин — она обладает усиленной броней, повышенной маневренностью, системой стабилизации, тепловизором и системой управления огнем (СУО) с лазерным дальномером.

Экипаж БМП состоит из трех человек, кроме них машина может перевозить восемь десантников. Посадка и высадка десанта производится через дверь в корме.

Бронирование

CV90 оснащена новой схемой бронирования — корпус и башня имеют значительный наклон лобовых листов брони, поэтому машина значительно защищена в лобовой проекции. При этом БМП может дополнительно оснащаться съемными элементами защиты от орудий калибром до 30-мм. Ходовая часть закрыта экранами.

Силовая установка и ходовая

На БМП установлен двигатель DS14 SAAB-Scania с турбонаддувом, мощностью в 550 л.с. Базовая модификация машины развивает скорость до 70 км в час по шоссе. При установке дополнительных модулей защиты скорость машины и ее подвижность снижаются.

Гусеницы БМП металлические с резинометаллическим шарниром (РМШ) и резиновыми подушками, что обеспечивает повышенную проходимость. Стоит отметить, что разработчики создавали машину с упором ее эксплуатации в условиях субарктического климата, поэтому CV90 хорошо себя чувствует в заснеженной и заболоченной местности

Вооружение

Опытный экземпляр CV-90 с башней оснащен 40-мм пушкой L-70B, однако позже появились различные модификации. Среди них:

CV-9030 — экспортный вариант предыдущей машины, оснащенный 30-мм орудием Bushmaster II;

CV-9035 — еще одна экспортная версия, вооруженная пушкой Bushmaster III калибра 35 мм;

CV-90FOV — разведывательная БМП для артиллерийских наблюдателей;

CV-90FCV — командно-штабная машина с измененным десантным отделением и дополнительными средствами связи;

CV-90ARV — ремонтно-эвакуационная машина;

CV-90AMOS — самоходный скорострельный миномет с двумя 120-мм стволами и автоматами заряжания;

CV90120-T — с танковым орудием 120 мм;

Боекомплект представлен бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (БОПС) APFSDS-T Mk1 c 300-граммовыми вольфрамовыми сердечниками высокого удлинения. Бронепробиваемость снарядов составляет до 140 мм на расстоянии в 1 км, и до 100 мм — на 1,5 км.

Также БМП оснащена стандартным для такого класса машин спаренным пулеметом 7,62 мм.

Напомним, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером 11 мая осмотрели и "обкатали" одну из боевых машин пехоты CV 90, которые будут переданы Украине. Эту машину называют одной из лучших в мире не только по техническим характеристикам, но из-за ее различных модификаций.