Україна отримає модернізовані БМП CV9035: що поліпшили у шведській машині

Соціалісти називають варіант MkIIIC однією з найкращих розробок у своєму класі. За основними характеристиками вона перевершує російські БМП, забезпечуючи перевагу над бронетанковими підрозділами ЗС РФ.

Related video

6 грудня стало відомо, що Швеція і Данія випустять понад дві сотні вдосконалених бойових машин піхоти сімейства CV90, з яких 40 призначені для України. Йдеться про модернізовану версію БМП CV9035 MkIIIC, що вирізняється високою вогневою міццю, надійним захистом і мобільністю. Про це повідомили оглядачі Army Recognition, з посиланням на сайт шведського уряду.

Перші стандартні БМП CV90 були передані Швецією на початку минулого року, що стало серйозним зміцненням для українських механізованих підрозділів. Однак тоді у шведському уряді розуміли, що українські війська потребують більшого, зазначили аналітики. Тепер скандинави нададуть варіант MkIIIC — машину, яку називають однією з найкращих розробок у своєму класі, що має перевагу на полі бою.

Перевага БМП CV9035 MkIIIC

Автори матеріалу підкреслили, що для ЗСУ поява таких машин — це можливість протистояти російським бронетанковим підрозділам, які продовжують активно застосовувати БМП-2 і БМП-3.

БМП оснащена 35-мм автоматичною гарматою Bushmaster III, яка перевершує 30-мм гармати російських БМП-2 і БМП-3, забезпечуючи більшу дальність стрільби та пробивання броні.

Шведська БМП CV-90 Фото: Відкриті джерела

Сімейство CV90, відоме своєю модульною конструкцією та адаптивністю, залишається наріжним каменем європейського парку бронетехніки. Бронемашина CV9035 MkIIIC не є винятком — її модульна броня ефективно протистоїть атакам РПГ, артилерійським осколкам і вогню з автоматичної зброї, що робить її більш стійкою до бойових загроз.

Сучасні системи наведення та управління вогнем забезпечують точність стрільби вдень і вночі, що особливо важливо для динамічних умов бою. Крім того, ця БМП має потужніший двигун і просунуту підвіску, що дають змогу легко долати складні ділянки місцевості.

"У поєднанні з попередніми постачаннями і поточним міжнародним співробітництвом, ця ініціатива підкреслює критичну роль передових броньованих машин у сучасному конфлікті", — підсумували оглядачі.

Важливо

"Витримує удар Ланцета": бійці ЗСУ розказали про шведську БМП CV90 (відео)

Нагадаємо, армія Нідерландів на виставці IHV 2024 у січні показала поліпшену версію машини CV90 IFV, оснащену ізраїльською системою активного захисту Iron Fist, а також пусковою установкою протитанкових ракет Spike LR2.