"Выдерживает удар Ланцета": бойцы ВСУ рассказали о шведской БМП CV90 (видео)

По словам военных, машина имеет мощное бронирование, а камуфляж Barracuda уменьшает заметность БМП в различных спектрах.

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В рамках военной помощи Украина получила шведские БМП CV9040 C. В сюжете "Армия TV — военное телевидение" военные из 21-й отдельной механизированной бригады рассказали об основных преимуществах боевой машины пехоты.

Бойцы отмечают, что в машине нет недостатков. Разве бы немного добавить боеприпасов, потому что в боекомплекте 24 снаряда только. Шведские БМП идут с камуфляжной системой Barracuda от Saab. Она уменьшает заметность машины в разных спектрах, что повышает ее незаметность.

"CV90 у нас показала себя с самой лучшей стороны. Во-первых, это броня и пушка. Броня очень мощная, потому что выдерживала прямой "Ланцет" — это только то, что из опыта есть. Выдерживает "Ланцет", FPVшку, в ж*пу 120-й прилетел, то в принципе выдержала. Экипаж хоть и контуженый, но своими силами отработал, отстрелялся и на откат", — рассказал замкомандира Денис.

Также военные отмечают, что в машине не детонирует боекомплект, а выгорает. В сюжете показали оператора БРЭМ на базе CV90. Он отмечает комфорт машины и защищенность. Другие бойцы отмечают, что оккупанты с лета охотятся на CV90. Они на них не жалели артиллерию и различные средства поражения, потому что знают, что когда CV90 доедет до позиции, то будут потери.

Напомним, 12 января в ВСУ показали, как 14-я бригада заняла вражеские позиции под прикрытием БМП CV9040.

В июне 2023 в Минобороны Швеции рассказали о ходе подготовки военных на БМП CV9040.