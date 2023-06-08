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Военный Фокус Российско-украинская война

В Минобороны Швеции показали, как готовят бойцов ВСУ на БМП CV 90 (фото)

cv 9040c для украины
Фото: forsvarsmakten.se | Украина получит БМП CV 9040C

Украине передадут 50 машин в версии 9040C – это БМП с усиленным бронированием. Раньше их использовали в Афганистане и Либерии.

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Украинская армия получит 50 боевых машин пехоты CV 90 из Швеции, где ныне бойцы ВСУ проходят на них подготовку. Об этом 8 июня сообщило Министерство обороны Швеции.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция усиливает помощь. В феврале 2023 г. был анонсирован крупнейший пакет военной помощи. С марта бойцы ВСУ проходят подготовку на шведских CV-90.

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CV 9040C в Швеции
Фото: forsvarsmakten.se

Отмечается, что часть военных прибыла в скандинавскую страну прямо с линии фронта. С украинскими военными инструкторы работают с переводчиком. Кремль рассчитывал на короткую, интенсивную и успешную атаку против Украины. Однако в Минобороны отмечают, что мир отозвался на обращение президента Зеленского о помощи.

Инструкторы Мартин и Олаф являются одними из тренирующих военных.

"Бойцы талантливы и невероятно амбициозны. Прежде всего, они хорошо владеют механикой. Они еще привыкают к передовым технологиям, но быстро учатся. Каждый хочет учиться и каждый хочет сделать все возможное. Это хорошо видно, даже когда они устали и долго, тяжело работали", — говорит Мартин.

CV9040C Fullscreen
CV9040C
Фото: forsvarsmakten.se
Украинских военных кормят борщом Fullscreen
Украинских военных кормят борщом
Фото: forsvarsmakten.se
Украина получит 50 CV 9040C Fullscreen
Украина получит 50 CV 9040C
Фото: forsvarsmakten.se
Шведские инструкторы Fullscreen
Шведские инструкторы
Фото: forsvarsmakten.se
Часть украинских военных не имеет боевого опыта Fullscreen
Часть украинских военных не имеет боевого опыта
Фото: forsvarsmakten.se
CV9040C
Украинских военных кормят борщом
Украина получит 50 CV 9040C
Шведские инструкторы
Часть украинских военных не имеет боевого опыта

Олаф добавляет, что очень помогает тот факт, что многие бойцы управляли советскими БМП. Украине передают 50 БМП CV 9040C, которые использовались в Либерии и Афганистане. Они имеют усиленное бронирование по сравнению с базовыми CV 9040. Машины имеют 40-мм автоматическую пушку.

Напомним, 31 мая в Минобороны Украины заявили, что Украина получит CV-90. Военные проходят подготовку.

11 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон устроил тест-драйв на БМП CV 90, переданных украинской армии.