В Міноборони Швеції показали, як готують бійців ЗСУ на БМП CV 90 (фото)

Україні передадуть 50 машин у версії 9040C — це БМП з посиленим бронюванням. Раніше їх використовували в Афганістані та Ліберії.

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Українська армія отримає 50 бойових машин піхоти CV 90 зі Швеції, де нині бійці ЗСУ проходять на них підготовку. Про це 8 червня повідомило Міністерство оборони Швеції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція посилює допомогу. В лютому 2023 року був анонсований найбільший пакет військової допомоги. З березня бійці ЗСУ проходять підготовку на шведських CV 90.

CV 9040C у Швеції Фото: forsvarsmakten.se

Зазначається, що частина військових прибули в скандинавську країну прямо з лінії фронту. З українськими військовими інструктори працюють з перекладачем. Кремль розраховував на коротку, інтенсивну та успішну атаку проти України. Проте у Міноборони зазначають, що світ відгукнувся на звернення президента Зеленського про допомогу.

Інструктори Мартін та Олаф є одними з тих, хто тренує військових.

"Бійці талановиті та неймовірно амбітні. Перш за все, вони добре володіють механікою. Вони ще звикають до передових технологій, але швидко навчаються. Кожен хоче вчитися і кожен хоче зробити все можливе. Це добре видно, навіть коли вони втомилися і довго, важко працювали", — каже Мартін.

CV9040C Фото: forsvarsmakten.se Українських військових кормлять борщем Фото: forsvarsmakten.se Україна отримає 50 CV 9040C Фото: forsvarsmakten.se Шведські інструктори Фото: forsvarsmakten.se Частина українських військових не мають бойового досвіду Фото: forsvarsmakten.se

Олаф додає, що дуже допомагає той факт, що багато бійців керували радянськими БМП. Україні передають 50 БМП CV 9040C, які використовувалися в Ліберії та Афганістані. Вони мають посилене бронювання, у порівнянні з базовими CV 9040. Машини мають 40-мм автоматичну гармату.

Нагадаємо, 31 травня в Міноборони України заявили, що Україна отримає CV 90. Військові проходять підготовку.

11 травня премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон влаштував тест-драйв на БМП CV 90, які передали українській армії.