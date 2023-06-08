Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Міноборони Швеції показали, як готують бійців ЗСУ на БМП CV 90 (фото)

cv 9040c для україни
Фото: forsvarsmakten.se | Україна отримає БМП CV 9040C

Україні передадуть 50 машин у версії 9040C — це БМП з посиленим бронюванням. Раніше їх використовували в Афганістані та Ліберії.

Related video

Українська армія отримає 50 бойових машин піхоти CV 90 зі Швеції, де нині бійці ЗСУ проходять на них підготовку. Про це 8 червня повідомило Міністерство оборони Швеції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція посилює допомогу. В лютому 2023 року був анонсований найбільший пакет військової допомоги. З березня бійці ЗСУ проходять підготовку на шведських CV 90.

бмп для україни Fullscreen
CV 9040C у Швеції
Фото: forsvarsmakten.se

Зазначається, що частина військових прибули в скандинавську країну прямо з лінії фронту. З українськими військовими інструктори працюють з перекладачем. Кремль розраховував на коротку, інтенсивну та успішну атаку проти України. Проте у Міноборони зазначають, що світ відгукнувся на звернення президента Зеленського про допомогу.

Інструктори Мартін та Олаф є одними з тих, хто тренує військових.

"Бійці талановиті та неймовірно амбітні. Перш за все, вони добре володіють механікою. Вони ще звикають до передових технологій, але швидко навчаються. Кожен хоче вчитися і кожен хоче зробити все можливе. Це добре видно, навіть коли вони втомилися і довго, важко працювали", — каже Мартін.

шведський бмп Fullscreen
CV9040C
Фото: forsvarsmakten.se
бмп для швеції Fullscreen
Українських військових кормлять борщем
Фото: forsvarsmakten.se
бмп для зсу Fullscreen
Україна отримає 50 CV 9040C
Фото: forsvarsmakten.se
інструктори Fullscreen
Шведські інструктори
Фото: forsvarsmakten.se
бмп cv 9040c Fullscreen
Частина українських військових не мають бойового досвіду
Фото: forsvarsmakten.se
шведський бмп
бмп для швеції
бмп для зсу
інструктори
бмп cv 9040c

Олаф додає, що дуже допомагає той факт, що багато бійців керували радянськими БМП. Україні передають 50 БМП CV 9040C, які використовувалися в Ліберії та Афганістані. Вони мають посилене бронювання, у порівнянні з базовими CV 9040. Машини мають 40-мм автоматичну гармату.

Нагадаємо, 31 травня в Міноборони України заявили, що Україна отримає CV 90. Військові проходять підготовку.

11 травня премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон влаштував тест-драйв на БМП CV 90, які передали українській армії.