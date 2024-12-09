Какое оружие Сирии может пригодиться Украине и как его получить, — Defense Express

У сирийского режима были береговые противокорабельные комплексы "Бастион" под сверхзвуковой ПКР типа П-800 "Оникс". РФ поставила эти комплексы Сирии примерно в 2013 году.

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После падения режима сирийского диктатора Башара Асада, целый арсенал техники и вооружения, которое когда-то принадлежало правительственным войскам, найдет себе других владельцев. На сирийской территории остается достаточно много интересных образцов. Об этом пишет Defense Express.

У сирийского режима даже были береговые противокорабельные комплексы "Бастион" под сверхзвуковой ПКР типа П-800 "Оникс". Кроме Сирии, получившей эти комплексы примерно в 2013 году, Россия поставляла "Бастион" на экспорт только во Вьетнам.

Авторы публикации отмечают, что имеющиеся у сирийцев "Бастионы" — редкие, и для Украины было бы актуально получить эти комплексы, чтобы нарабатывать новые методы противодействия ракетным атакам РФ.

По данным The Military Balance 2024, у войск Асада на начало 2024 года также было неназванное количество ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110.

По словам аналитиков, баллистика для Сирии от Ирана в Украине могла бы быть актуальна как минимум для изучения, чтобы предотвратить возможные угрозы, но поставки на вооружение ВСУ комплексов "Эльбрус" — вопрос дискуссионный.

"Существующие сирийские комплексы "Точка" вполне могли бы понадобиться нашим военным для последующих ракетных ударов по объектам российских оккупантов", — отмечается в публикации.

Издание подсчитало, что наземная составляющая противовоздушной обороны Сирии насчитывала минимум 20 пусковых установок С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М "Печора-2М", неназванное количество пусковых комплексов С-200, "Бук" и "Бук-М2".

На начало года в парке сирийской артиллерии были реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 мм и "Смерч" калибра 300 мм, боекомплект к которым дефицитен на мировом рынке.

В плане авиации у Сирии было всего 184 военных самолета, из них наиболее интересными представляются 30 самолетов МиГ-29. Часть модернизировали до модификации МиГ-29СМ (есть возможность применения ракет "воздух-воздух" типа Р-77 и ракеты "воздух-поверхность" Х-31П и Х-29, а также управляемых авиабомб), и также до десяти бомбардировщиков типа Су-24МК.

У Сирии также было четыре противолодочных вертолета Ка-28 и пять Ми-14, которые, вероятно, уже неисправны, но могут пойти на запчасти.

Авторы публикации также отмечают, что вопрос еще и в том, с кем в Сирии можно сейчас договориться о возможном получении техники и оружия. К тому же, вероятно, потенциальные договоренности ограничены во времени, т.к. ВВС Израиля ведут обстрелы военных баз на территории Сирии с целью поразить все более-менее весомые запасы вооружения.

Напомним, что американские танки Abrams не подходят для войны в Украине. Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Также Фокус в своем материале объяснял, почему изменились планы и отвоюет ли Украина свои земли. Украина отказывается от возвращения границ 1991 года и планирует воевать только за те, которые были по состоянию на 2022-й.