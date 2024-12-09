Яка зброя Сирії може стати в пригоді Україні та як її отримати, — Defense Express

У сирійського режиму були берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" під надзвукову ПКР типу П-800 "Онікс". РФ поставила ці комплекси Сирії приблизно у 2013 році.

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Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, цілий арсенал техніки та озброєння, яке колись належало урядовим військам, знайде собі інших власників. На сирійській території залишається досить багато цікавих зразків. Про це пише Defense Express.

У сирійського режиму навіть були берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" під надзвукову ПКР типу П-800 "Онікс". Крім Сирії, яка отримала ці комплекси приблизно 2013 року, Росія постачала "Бастіон" на експорт тільки до В'єтнаму.

Автори публікації зазначають, що наявні у сирійців "Бастіони" — рідкісні, і для України було б актуально отримати ці комплекси, щоб напрацьовувати нові методи протидії ракетним атакам РФ.

За даними The Military Balance 2024, у військ Асада на початок 2024 року також була неназвана кількість ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110.

За словами аналітиків, балістика для Сирії від Ірану в Україні могла б бути актуальною щонайменше для вивчення, щоб запобігти можливим загрозам, але постачання на озброєння ЗСУ комплексів "Ельбрус" — питання дискусійне.

"Наявні сирійські комплекси "Точка" цілком могли б знадобитися нашим військовим для подальших ракетних ударів по об'єктах російських окупантів", — наголошується в публікації.

Видання підрахувало, що наземна частина протиповітряної оборони Сирії налічувала щонайменше 20 пускових установок С-300ПМУ2, до 36 пускових установок комплексів С-125-2М "Печора-2М", неназвану кількість пускових комплексів С-200, "Бук" і "Бук-М2".

На початок року в парку сирійської артилерії були реактивні системи залпового вогню "Ураган" калібру 220 мм і "Смерч" калібру 300 мм, боєкомплект до яких дефіцитний на світовому ринку.

У плані авіації у Сирії було всього 184 військові літаки, з них найцікавішими видаються 30 літаків МіГ-29. Частину модернізували до модифікації МіГ-29СМ (є можливість застосування ракет "повітря-повітря" типу Р-77 і ракети "повітря-поверхня" Х-31П і Х-29, а також керованих авіабомб), і також до десяти бомбардувальників типу Су-24МК.

У Сирії також було чотири протичовнових вертольоти Ка-28 і п'ять Мі-14, які, ймовірно, вже несправні, але можуть піти на запчастини.

Автори публікації також зазначають, що питання ще й у тому, з ким у Сирії можна зараз домовитися про можливе отримання техніки та зброї. До того ж, імовірно, потенційні домовленості обмежені в часі, тому що ВПС Ізраїлю ведуть обстріли військових баз на території Сирії з метою уразити всі більш-менш вагомі запаси озброєння.

Нагадаємо, що американські танки Abrams не підходять для війни в Україні. Про це заявив радник із нацбезпеки США Джейк Салліван.

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