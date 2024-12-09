Україна перетворила літаки "Аеропракт А-22" на далекобійні дрони для ударів по РФ (фото)

За словами журналістів, механізм детонації, що спрацьовує дистанційно або після удару дрона, став найважливішим компонентом досягнення цілей місії. Дальність дії до 1 200 км, імовірно, розширили за допомогою додаткових паливних баків.

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Одне з останніх технологічних перетворень інженерів Сил оборони стосується легкого літака Aeroprakt A-22 Foxbat. A-22 був модифікований у безпілотник для завдання дальніх стратегічних ударів. Згідно з діаграмою, опублікованою військовим експертом Чаком Пфаррером у соцмережі X.

У квітні 2024 року ці два модифікованих БПЛА використовували для ударів по території Татарстану, розташованої більш ніж за 1 200 кілометрів від кордону з Україною. Дрони були націлені на завод із виробництва Shahed-136 і нафтопереробний завод. Це було перше задокументоване застосування такого літака в регіоні, віддаленому від лінії фронту. Удари показали можливості України атакувати критично важливу інфраструктуру на ворожій території.

"Аеропракт А-22" розробив український інженер Юрій Яковлєв, це був популярний надлегкий літак в аматорській авіації з моменту його появи в 1999 році. Літак оснащений двигуном Rotax потужністю від 80 до 100 к/с, максимальна дальність польоту — 1 100 км. Такі характеристики дозволили зробити з A-22 безпілотник, для чого знадобилися значні модифікації.

Аеропракт А-22

Необов'язкові компоненти — сидіння, внутрішні панелі та системи ручного управління — імовірно, були видалені для зниження ваги та створення простору для додаткових паливних баків і вибухонебезпечних вантажів, зазначає Army Recognition. Для підтримки збільшеного навантаження знадобилося структурне посилення, особливо фюзеляжу і крил.

Важливим оновленням стало розширення дальності польоту A-22. Спочатку це було 1 100 км, спеціальні модифікації дозволили йому перевищити 1 200 км, що дало можливість атакувати вглиб російської території. Таке удосконалення, ймовірно, передбачало додаткові паливні баки.

Передові системи навігації та управління також були важливими, це забезпечувало точне управління траєкторією навіть в умовах РЕБ. Системи дальнього зв'язку, потенційно зашифровані, давали змогу підтримувати зв'язок із командними центрами — звідси можливість коригування місій у реальному часі. Для роботи в умовах підвищеного ризику додали інші системи, що дають змогу змінювати курс у разі відмови основної системи.

Для бойових завдань A-22 оснастили спеціалізованим відсіком для перевезення до 90 кг вибухових речовин. Спеціальний відсік розробили для безпечного транспортування корисного навантаження і забезпечення ефективної детонації. Механізм детонації, що, ймовірно, спрацьовує дистанційно або під час удару, став одним із найважливіших компонентів досягнення цілей місії.

Така трансформація дозволила A-22 завдавати ударів глибоко на ворожій території.

Нагадаємо, що Україна отримає модернізовані шведські БМП CV9035.

Також повідомлялося, що деяка російська зброя в Сирії могла б стати в пригоді Україні.