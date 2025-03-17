Пролетіли 3 000 км: Україна провела успішні випробування далекобійних дронів ЗСУ (відео)

Новітній далекобійний дрон ЗСУ дасть українцям гарантії безпеки, яких вони потребують через вторгнення РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про успішні випробування далекобійних дронів, які летітимуть далеко вглиб території Російської Федерації. Глава держави також згадав про роботу "довгого Нептуна". Новини про нові засоби ураження Сил оборони озвучені у зверненні президента увечері 17 березня.

Зеленський пояснив, що питання далекобійних засобів ураження — найголовніший пункт гарантій безпеки, які українці створять самі для себе. Президент торкнувся двох засобів ураження — дронів та ракет. З його слів, успішно випробували далекобійний безпілотник, який здатен пролетіти 3 тис. км. Глава держави не вказав ні назви БПЛА, ні компанію-виробника, ні характеристик, ні можливих цілей на території РФ, до яких він дістане.

"Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3,000 км пройшов випробування", — сказав президент.

Крім того, президент повідомив про успішне застосування далекобійної ракети — "довгого Нептуна". Доповідь про удар по російському стратегічному об'єкту він почув сьогодні: коли саме це відбулось, не уточнив.

"Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна. Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше", — наголосив Зеленський.

Далекобійні дрони ЗСУ — деталі

На Google maps можна позначити дальність 3 тис. км, про яку розповів президент. Карта показує, що далекобійний безпілотник вільно дотягнеться до цехів в Елабузі, де виготовляють дрони-камікадзе "Шахед". Крайня досяжна точка розташована в районі Новосибірська і Томська. Пристрій покриває всю європейську частину Росії, долітає до аеродрому "Олєнья" на півночі, дістається за Уральські гори до Сибіру та Далекого Сходу.

Далекобійні дрони ЗСУ - дальність 3 тис. км, зі слів Зеленського Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про далекобійні дрони та дрони-ракети, які можуть надійти в арсенали Сил оборони. Наприклад, в грудні 2024 року військовий експерт Чак Пфаррер розповів про легкі літаки Aeroprakt A-22 Foxbat та їхнє використання в якості безпілотників-камікадзе. З його слів, такий літак-дрон застосували у квітні 2024 для атаки по об'єкту на території Татарстану, розташованому на відстані близько 1 200 км.

В грудні того ж року Зеленський розповів про вдале випробування дрона-ракети "Рута". Зі слів глави держави, вона поєднує порівняно низьку ціну та гарні бойові характеристики. На той момент заявляли про можливу дальність 300 км, але говорили про подальше вдосконалення.

Нагадуємо, 15 березня український президент розповів про застосування ракети "довгий Нептун", яка летить на 1 тис. км. При цьому у соцмережах припускали, що нею могли дістати до нафтового термінала в Туапсе, який палав кілька днів.