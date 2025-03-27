Минус "Имбирь", "Каста" и "Подлет": в ГУР показали кадры атаки на ПВО в Крыму (видео)

Спецподразделение ГУР поразило ударными дронами несколько российских РЛС. На одном из кадров видно также работу российского ЗРГК "Панцирь-С1", который пытался отразить атаку.

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Взрывы в Крыму раздавались во время атаки ударных дронов спецподразделения "Рrymarу" Главного управления разведки Министерства обороны Украины по российским радиолокационным станциям (РЛС) и военной технике. Видео работы украинских беспилотников по военным объектам на временно оккупированном полуострове опубликовала 27 марта пресс-служба ГУР на официальном сайте.

Дроны ГУР уничтожают вражеские военные объекты в оккупированном Крыму.

"Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" продолжают боевую работу над оккупированным полуостровом", — сообщили в пресс-службе.

На опубликованном видео можно увидеть точные удары украинских операторов БПЛА по российским РЛС. Под огонь попали несколько дорогостоящих систем:

48Я6-К1 "Подлет";

КП БРЛС РМ-10М1Е;

9С32 "Имбирь";

КП РЛС СТ-68;

39Н6 "Каста-2Е2".

На кадрах одного из ударов можно увидеть также работу российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Кроме того, дроны ГУР поразили российский буксир "Федор Урюпин" и Камаз ВС РФ.

В издании АрмияInform объяснили, что после вывода из строя этих РЛС возможности вражеской противовоздушной обороны существенно снизятся и россиянам будет сложнее контролировать воздушное пространство над Крымским полуостровом и Черным морем. Ослабление ПВО в Крыму упростит удары по военным объектам ВС РФ в этом регионе в будущем.

Напомним, в опубликованном 21 марта интервью министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин рассказал о первом ударе "Длинным Нептуном" — новой украинской крылатой ракетой с дальностью поражения до тысячи километров — по важному российскому объекту в оккупированном Крыму.

21 марта в ГУР показали кадры поражения российской техники в Крыму. Украинскому дрону удалось уклониться от ракеты, выпущенной из российского комплекса "Панцирь-С1".

19 марта пресс-служба Главного управления разведки сообщала о ликвидации более 20 единиц российской техники на оккупированном полуострове.