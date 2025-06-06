Плохой знак для россиян: оккупанты в Крыму начали разбирать украинский корабль (фото)

Партизаны разведали, что в Севастополе вражеский флот держит "на плаву" захваченный более 10 лет назад "Константин Ольшанский". Этот БДК стал "донором" для российских судов.

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О ситуации во временно оккупированном Крыму 6 июня рассказали в "АТЕШ".

Агенты подполья провели разведку бухты Южная в захваченном ВС РФ Севастополе. Там зафиксировали большой десантный корабль "Константин Ольшанский" и суда обеспечения 205-го отряда Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ.

По данным источников движения, захваченный украинский корабль стал "донором" для других БДК. Россияне регулярно снимают с него оборудование, пытаясь поддерживать "на плаву" свой флот.

Российские корабли в оккупированном Крыму Фото: АТЕШ / Telegram

"Этот факт напрямую указывает на тяжелое техническое состояние Черноморского флота РФ. В условиях санкций, ударов ВСУ и разрушенной логистики россияне уже не в состоянии обеспечивать полноценный ремонт или замену кораблей. Использование списанных судов как складов запчастей стало вынужденной нормой — и "Ольшанский" лишь один из примеров", — подчеркнули партизаны.

БДК "Константин Ольшанский" захватили еще в 2014 году, после этого почти десятилетие оккупанты его разграбляли. В марте прошлого года сами же ВМС ВСУ атаковали собственный корабль с помощью ракеты "Нептун". Судно вывели полностью из строя, чтобы враг не смог использовать его в бою.

В бухте Южная работают краны российских оккупантов Фото: АТЕШ / Telegram Россияне начали разбор БДК "Константин Ольшанский" Фото: АТЕШ / Telegram

Также в бухте заметили плавучую мастерскую "ПМ-138" и госпитальное судно "Енисей", относящиеся к вспомогательному флоту ЧФ РФ.

"Эти цели уже под наблюдением и будут играть роль в следующих ударах", — заверили в "АТЕШ".

Дислокация разбора ВЛК "Константин Ольшанский" в Крыму Фото: АТЕШ / Telegram

Партизаны добавили, что продолжают методическую разведку в Крыму и передают все данные Силам обороны. Они пообещали результат, намекнув, что тот будет взрывным.

Напомним, 3 июня СБУ в третий раз атаковала незаконно построенный оккупантами Крымский мост. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что местные говорят о повреждениях. Россияне после взрывов перекрывали движение, окружили конструкцию системами ПВО и привлекли к его обороне даже химвойска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в то же время заверил россиян, что Крымский мост от атаки СБУ не пострадал. При этом он назвал конструкцию гражданской инфраструктурой и обвинил во взрыве "киевский режим".