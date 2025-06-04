"Принимаем меры": Песков подтвердил удар Украины по Крымскому мосту и озвучил последствия

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков признал удар Службы безопасности Украины по Крымскому мосту, но заверил, что сооружение не получило никаких повреждений. Представитель Кремля назвал мост гражданской инфраструктурой, на которую напали украинцы.

Related video

Фрагмент заявления Пескова появилась в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости".

Комментарий спикера президента РФ появился во время брифинга 4 июня, через полтора суток после информации о взрывах у опор Крымского моста. Песков сказал, что "взрыв был" и его якобы устроил "киевский режим". Чиновник также заверил, что "ничего не повреждено, мост работает", а РФ тем временем "принимает соответствующие меры предосторожности". Какие меры имеют в виду, Песков не уточнил.

Среди других вопросов, которых коснулся российский чиновник, — переговоры между Украиной и РФ (сейчас читают меморандумы и не ясно когда будет третий раунд), а также удар 1 июня по авиабазам в глубоком российском тылу. Песков заявил, что спецслужбы "делают все необходимое" для раскрытия "преступления" на аэродромах. При этом чиновник отказался комментировать тему возможного "террориста", причастного к удару дронов по самолетам.

В Telegram-каналах РФ о работе Крымского моста указано, что он открыт для движения автотранспорта.

Удар по Крымскому мосту — детали спецоперации СБУ

Отметим, 3 июня СБУ сообщила об ударе по Крымскому мосту. Инцидент произошел в 4:44: под опорой сооружения произошел взрыв мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Взорвалось под водой, на самом дне, уточнили спецназовцы, и возможны серьезные повреждения. Служба не уточнила, какое именно средство поражения привезло взрывчатку к опоре Крымского моста. На видео с места событий видим столб воды и пены, который поднялся вокруг опоры центрального участка незаконного сооружения. На фото — последствия взрыва для полотна моста: оно, вероятно, не пострадало, но есть участок сломанного ограждения.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, чем особенный участок Крымского моста, под которым заложили взрывчатку. По его словам, инцидент повредил важную конструкцию и благодаря этому должна уменьшиться пропускная способность железнодорожного полотна. Плетенчук объяснил, что усложнится прохождение тяжелых эшелонов с вооружением и, ко всему, можно ожидать "идеологического" влияния на российское население.

Между тем на портале Defense Express заявили, что для удара по Крымскому мосту СБУ могла использовать два вида морских дронов — "Маричка" и "Толока". По оценкам аналитиков, взорвалось на глубине 10 м и сооружение должно находиться в аварийном состоянии. Также они объяснили, как именно взрывчатка с дронов оказалась прямо на опоре. Среди предположений — вряд ли действовали водолазы, зато возможно применение дистанционного управления, которое использовали во время удара по авиабазам РФ.

Напоминаем, 4 июня Дмитрий Плетенчук сообщил, что РФ для защиты Крымского моста решила задействовать химические войска.