"Вживаємо заходи": Пєсков підтвердив удар України по Кримському мосту та озвучив наслідки

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков визнав удар Служби безпеки України по Кримському мосту, але запевнив, що споруда не отримала жодних пошкоджень. Представник Кремля назвав міст цивільною інфраструктурою, на яку напали українці.

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Фрагмент заяви Пєскова з'явився у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости".

Коментар речника президента РФ з'явився під час брифінгу 4 червня, через півтори доби після інформації про вибухи біля опор Кримського мосту. Пєсков сказав, що "вибух був" і його начебто влаштував "київський режим". Посадовець також запевнив, що "нічого не пошкоджено, міст працює", а РФ тим часом "вживає відповідних запобіжних заходів". Які заходи мають на увазі, Пєсков не уточнив.

Серед інших питань, яких торкнувся російський посадовець, — переговори між Україною та РФ (зараз читають меморандуми й неясно коли буде третій раунд), а також удар 1 червня по авіабазах в глибокому російському тилу. Пєсков заявив, що спецслужби "роблять все необхідне" для розкриття "злочину" на аеродромах. Водночас чиновник відмовився коментувати тему можливого "терориста", причетного до удару дронів по літаках.

У Telegram-каналах РФ про роботу Кримського мосту вказано, що він відкритий для руху автотранспорту.

Удар по Кримському мосту — деталі спецоперації СБУ

Зазначимо, 3 червня СБУ повідомила про удар по Кримському мосту. Інцидент стався о 4:44: під опорою споруди стався вибух потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Вибухнуло під водою, на самому дні, уточнили спецпризначенці, та можливі серйозні пошкодження. Служба не уточнила, який саме засіб ураження привіз вибухівку до опори Кримському мосту. На відео з місця подій бачимо стовп води та піни, який здійнявся навколо опори центральної ділянки незаконної споруди. На фото — наслідки вибуху для полотна мосту: воно, ймовірно, не постраждало, але є ділянка зламаної огорожі.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, чим особлива ділянка Кримського мосту, під якою заклали вибухівку. З його слів, інцидент пошкодив важливу конструкцію і завдяки цьому має зменшитись пропускна здатність залізничного полотна. Плетенчук пояснив, що ускладниться проходження важких ешелонів з озброєнням і, до всього, можна очікувати "ідеологічного" впливу на російське населення.

Тим часом на порталі Defense Express заявили, що для удару по Кримському мосту СБУ могла використати два види морських дронів — "Марічка" та "Толока". За оцінками аналітиків, вибухнуло на глибині 10 м і споруда повинна перебувати в аварійному стані. Також вони пояснили, як саме вибухівка з дронів опинилась прямо на опорі. Серед припущень — навряд чи діяли водолази, натомість можливе застосування дистанційного керування, яке використали під час удару по авіабазах РФ.

Нагадуємо, 4 червня Дмитро Плетенчук повідомив, що РФ для захисту Кримського мосту вирішила задіяти хімічні війська.