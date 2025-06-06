Поганий знак для росіян: окупанти в Криму почали розбирати український корабель (фото)

Партизани розвідали, що у Севастополі ворожий флот тримає "на плаву" захоплений понад 10 років тому "Костянтин Ольшанський". Цей ВДК став "донором" для російських суден.

Related video

Про ситуацію в тимчасово окупованому Криму 6 червня розповіли в "АТЕШ".

Агенти підпілля провели розвідку бухти Південна в захопленому ЗС РФ Севастополі. Там зафіксували великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" і судна забезпечення 205-го загону Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

За даними джерел руху, захоплений український корабель став "донором" для інших ВДК. Росіяни регулярно знімають з нього обладнання, намагаючись підтримувати "на плаву" свій флот.

Російські кораблі в окупованому Криму Фото: АТЕШ / Telegram

"Цей факт безпосередньо вказує на важкий технічний стан Чорноморського флоту РФ. В умовах санкцій, ударів ЗСУ і зруйнованої логістики росіяни вже не в змозі забезпечувати повноцінний ремонт або заміну кораблів. Використання списаних суден як складів запчастин стало вимушеною нормою — і "Ольшанський" лише один із прикладів", — підкреслили партизани.

ВДК "Костянтин Ольшанський" захопили ще у 2014 році, після цього майже десятиліття окупанти його розграбовували. У березні минулого року самі ж ВМС ЗСУ атакували власний корабель за допомогою ракети "Нептун". Судно вивели повністю з ладу, щоб ворог не зміг використовувати його у бою.

У бухті Південна працюють крани російських окупантів Фото: АТЕШ / Telegram Росіяни почали розбір ВДК "Костянтин Ольшанський" Фото: АТЕШ / Telegram

Також у бухті помітили плавучу майстерню "ПМ-138" і госпітальне судно "Єнісей", що належать до допоміжного флоту ЧФ РФ.

"Ці цілі вже під наглядом і відіграватимуть роль у наступних ударах", — запевнили в "АТЕШ".

Дислокація розбору ВЛК "Костянтин Ольшанський" у Криму Фото: АТЕШ / Telegram

Партизани додали, що продовжують методичну розвідку в Криму й передають усі дані Силам оборони. Вони пообіцяли результат, натякнувши, що той буде вибуховим.

Нагадаємо, 3 червня СБУ втретє атакувала незаконно побудований окупантами Кримський міст. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що місцеві кажуть про пошкодження. Росіяни після вибухів перекривали рух, оточили конструкцію системами ППО і залучили до його оборони навіть хімвійська.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков водночас запевнив росіян, що Кримський міст від атаки СБУ не постраждав. При цьому він назвав конструкцію цивільною інфраструктурою і звинуватив у вибуху "київський режим".