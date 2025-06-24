Українські моряки знищили катер РФ разом із десантом: у ВМС показали кадри підриву (відео)

Моряки Військово-морських сил Збройних сил України знищили катер Чорноморського флоту РФ, що перевозив російський десант біля берегів Херсонської області.

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Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа повідомив про знищення ворожого катера на Херсонському напрямку 24 червня. Він опублікував відео на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна побачити, як десантний катер окупантів потрапляє у приціл українських моряків і спалахує після влучного удару.

"Знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу", — написав Неїжпапа.

Окрім катера, військовослужбовці ВМС протягом ночі на 24 червня знищили 20 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".

ГУР підривали десантний катер ЗС РФ біля Криму

В Головному управління розвідки Міністерства оборони України 1 квітня оприлюднили відео підриву десантного катера ЗС РФ біля узбережжя окупованого Криму. Спеціальний підрозділ "Примари" уразив вороже судно безпілотником, оминувши ворожий комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.

Що відомо про Чорноморський флот РФ

6 червня партизани руху "АТЕШ" розповідали, що росіяни в Криму почали розбирати український корабель "Костянтин Ольшанський", щоб використати його запчастини для ремонту суден свого флоту.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук наприкінці грудня 2024 року розповідав, що за минулий рік було практично знищено всю військово-морську логістику Росії в окупованому Криму, а в Азовському морі майже не лишилося ворожих бойових одиниць.