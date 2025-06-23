ЗСУ знищили розрахунок ОТРК "Іскандер" РФ: розслідувачі встановили особи ліквідованих окупантів

На початку червня в Брянській області в Росії було знищено ворожий ракетний комплекс ОТРК "Іскандер". Над знищенням ворожого розрахунку працювали Генштаб ЗСУ та СБУ.

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OSINT-аналітики змогли ідентифікувати російських військовослужбовців зі складу знищеного ОТРК "Іскандер". Про це пише користувач Necro Mancer у мережі Х, а також сайт "Потери.нет".

Одним з ліквідованих окупантів став старший лейтенант Іван Нерозін.

"Випускник БНРської ЗОШ №36 та пітерської МВАА, старлей з бездонними очима Нерозін Іван Віталійович 1998 р.н. у листопаді 2022, як істинний патріот, виявив бажання стати на захист Батьківщини і 05/06/25 своїм "Іскандером" упіймав превентивну відповідь", — йдеться в повідомленні.

Нерозін був родом із Бєлгорода. Після закінчення школи вступив до Михайлівської військової академії у Санкт-Петербурзі.

Другим ідентифікованим російським окупантом став 45-річний Олег Сергійович Подозеров із міста Луга, Ленінградська область. Він мав звання підполковника та також входив до розрахунку ОТРК 26-ї ракетної бригади (в/ч 54006). Також загинув 5 червня під час удару по розрахунку ОТРК "Іскандер".

Як пише "Мілітарний", під час атаки на ОТРК "Іскандер" у Брянській області загинули щонайменше 8 російських військових, ще 5 отримали поранення.

Як повідомили у Генштабі 5 червня бійці ЗСУ та СБУ поцілили по оперативно-тактичному ракетному комплексу "Іскандер", який перебував у Брянській області Росії. Влучили по ОТРК ракетою, через що одна пускова установка здетонувала, а ще дві — зазнали пошкоджень. Пускові установки були виявлені під час підготовки до удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно — Києву.

7 червня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні заявив, що були знищені 3 установки "Іскандер". "Це було знищення просто вбивць", — сказав він.