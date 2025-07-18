Горить навіть у піску: ЗС РФ запускають "Шахеди" з напалмом, який неможливо загасити, — Флеш

Збройні сили Російської Федерації почали застосовувати дрони-камікадзе "Шахед", які розливали рідину схожу на напалм. Речовину неможливо загасити й вона підпалює житлові будинки та цивільні об'єкти в Україні. При цьому росіяни б'ють по містах з мільйонним населенням, не звертаючи уваги на те, що це не "джунглі В'єтнаму".

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Під час кількох ударів "Шахедів" по українських населених пунктах військові у бойовій частині дрона помітили напалм, розповів військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Речовина розливається внаслідок удару, підпалює все навколо і горить, навіть якщо її засипати піском. БПЛА з напалмом, який виливається на п'ятиповерхівку, це не те саме, що фугасний заряд, націлений на військовий об'єкт, наголосив він.

Під час розмови з "Радіо Свобода" Бескрестнов розповів про модернізацію "Шахедів", яку провели у РФ. Серед іншого згадав про дрони з напалмом. На його думку, це "спрямований терор" проти цивільних українців. Військовий пояснив, що такого типу боєголовки атакують багатомільйонні міста і це показує черговий злочин росіян та порушення правил війни.

"Вони це застосовують проти мирного населення. Одна річ, коли фугасний боєприпас влучає, наприклад, у якийсь завод чи виробництво. Інша справа – коли п'ятиповерхівки заливаються рідиною, що горить. У нас не джунглі В'єтнаму", — сказав "Флеш".

Військовий також повідомив про зростання боєзаряду "Шахеда". Якщо раніше у деяких дронах виявляли 50 кг вибухівки, то тепер — 90 кг. З іншого боку, зростання ваги боєзаряду відбулось завдяки зменшенню кількості палива, тому БПЛА летить на меншу відтань, додав експерт. В цілому ж ударів по Україні росіяни використовують "4-5 видів бойових частин", пояснив він.

Експерт пояснив, як Україна могла б захиститись від сотень "Шахедів", які перевантажують систему ППО. На його думку, слід створити багатоешелоновану систему, яка включає авіацію, РЕБ, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі.

Під час інтерв'ю "Флеш" докладно описав теперішні можливості різних видів дронів, які використовують ЗС РФ. Зокрема, повідомив, що "кіл-зона", яка перебуває під ударами FPV-дронів росіян, зросла до 10 км, і є ризик на відстані 50 км. Крім того, FPV здатні пролетіти і 150-300 км, якщо є ретранслятор. Також він зауважив, що половина всіх поранень на фронті — від ударів БПЛА, при чому 70% — на дорозі, а не на першій лінії.

Дрони-камікадзе "Шахеди" ЗС РФ — деталі

Зазначимо, 2 липня "Флеш" розповів про тенденції у застосуванні дронів-камікадзе "Шахед" на російсько-українській війні. Згідно з його оцінками, незабаром росіяни запускатимуть по 700-800 БПЛА за ніч. На думку військового, РФ активізує удари під осінь і битиме по енергетиці, оскільки розуміє "болючість" руйнування цього виду критичної інфраструктури.

Нагадуємо, 4 липня Сергій Бескрестнов попередив, що біля Києва росіяни могли встановити ретранслятор, який керує ударними БПЛА під час ударів по столиці.