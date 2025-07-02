700-800 "Шахедів" за ніч: "Флеш" розповів, коли активізується РФ та які будуть цілі

Військовий та фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов ("Флеш") повідомив, що Росія наростила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" у п'ять-сім разів. На сьогодні відомо про два заводи, але зводиться третій. За його оцінками, росіяни планують атакувати енергетику у найбільш "сприятливий" момент.

Related video

"Флеш" пояснив, що росіяни відшукали дешевий та ефективний спосіб повітряних ударів по Україні, запускаючи велику кількість "Шахедів", які проривають систему ППО. У розмові з агентством УНІАН Безкрестнов заявив, що можна очікувати атаки зграї з 700-800 БПЛА. Влітку бити по енергетиці особливого сенсу немає, зауважив він. На думку фахівця, нові посилені удари відбудуться восени, оскільки українська критична інфраструктура — це "болюча тема", яку відшукали росіяни.

Безкрестнов нагадав про дані Головного управління розвідки, яке встановило, що протягом року РФ збільшила виробництво у п'ять разів. Втім, на його думку, ідеться про ще більше зростання — усемеро. Згідно з даними "Флеша", росіяни мають два відомих заводи — в Алабузі та в Іжевську, але є ще й третій: де він розташований, у статті не пояснюється.

"І вони будуть масштабуватися далі. За моєю інформацією, вони будують ще один завод", — навело УНІАН слова фахівця.

БПЛА "Шахед" ЗС РФ — деталі

Зазначимо, на початку червня проєкт "Оборонка" "Української правди" повідомив, що РФ щодгя здатна виробляти до 170 од. далекобійних дронів-камікадзе та аналогів (5 100 на місяць). При цьому у планах росіян до кінця року наростити виробництво до 190 од. на день (5 700 на місяць). Тим часом медіа Forbes Ukraine з посиланням на відповідь ГУР повідомило, що на місяць виробляється 2 700 "Шахедів"/"Гераней" та 2 500 "Гербер" (дронів-імітаторів). Крім того, на основі даних Повітряних сил ЗСУ встановили, що середня кількість запущених дронів — 2 500 од., а максимальну зафіксували у березні — 4 198.

БПЛА "Шахед" ЗС РФ - інфографіка з атаками БПЛА січень-травень 2025 Фото: Forbes Ukraine

Фокус писав про модифікації БПЛА "Шахед", які росіяни запускають по українцях. Наприклад, 27 червня на порталі War&Sanctions розповіли, що вдосконалений засіб ураження обладнаний мінікомпʼютером Nvidia Jetson Orin з технологіями штучного інтелекту та обробкою відео. Крім того, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич попередив українців, що під час атаки російських БПЛА правило "двох стін" вже не допоможе. "Шахеди" летять зі швидкістю 120-300 км/год та несуть термобаричний боєзаряд, повідомив військовий.

Нагадуємо, 1 липня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, чи поділилась РФ з КНДР технологією виробництва дронів-камікадзе "Шахед".