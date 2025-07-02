700-800 "Шахедов" за ночь: "Флеш" рассказал, когда активизируется РФ и какие будут цели

Военный и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что Россия нарастила производство дронов-камикадзе "Шахед" в пять-семь раз. На сегодня известно о двух заводах, но возводится третий. По его оценкам, россияне планируют атаковать энергетику в наиболее "благоприятный" момент.

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"Флеш" объяснил, что россияне нашли дешевый и эффективный способ воздушных ударов по Украине, запуская большое количество "Шахедов", которые прорывают систему ПВО. В разговоре с агентством УНИАН Безкрестнов заявил, что можно ожидать атаки стаи из 700-800 БПЛА. Летом бить по энергетике особого смысла нет, заметил он. По мнению специалиста, новые усиленные удары состоятся осенью, поскольку украинская критическая инфраструктура — это "больная тема", которую отыскали россияне.

Безкрестнов напомнил о данных Главного управления разведки, которое установило, что за год РФ увеличила производство в пять раз. Впрочем, по его мнению, речь идет о еще большем росте — в семь раз. Согласно данным "Флеша", россияне имеют два известных завода — в Алабуге и в Ижевске, но есть еще и третий: где он находится, в статье не поясняется.

"И они будут масштабироваться дальше. По моей информации, они строят еще один завод", — привело УНИАН слова специалиста.

БПЛА "Шахед" ВС РФ — детали

Отметим, в начале июня проект "Оборонка" "Украинской правды" сообщил, что РФ ежегодно способна производить до 170 ед. дальнобойных дронов-камикадзе и аналогов (5 100 в месяц). При этом в планах россиян до конца года нарастить производство до 190 ед. в день (5 700 в месяц). Между тем медиа Forbes Ukraine со ссылкой на ответ ГУР сообщило, что в месяц производится 2 700 "Шахедов"/"Гераней" и 2 500 "Гербер" (дронов-имитаторов). Кроме того, на основе данных Воздушных сил ВСУ установили, что среднее количество запущенных дронов — 2 500 ед., а максимальное зафиксировали в марте — 4 198.

БПЛА "Шахед" ВС РФ — инфографика с атаками БПЛА январь-май 2025 года Фото: Forbes Ukraine

Фокус писал о модификациях БПЛА "Шахед", которые россияне запускают по украинцам. Например, 27 июня на портале War&Sanctions рассказали, что усовершенствованное средство поражения оборудовано мини-компьютером Nvidia Jetson Orin с технологиями искусственного интеллекта и обработкой видео. Кроме того, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич предупредил украинцев, что во время атаки российских БПЛА правило "двух стен" уже не поможет. "Шахеды" летят со скоростью 120-300 км/ч и несут термобарический боезаряд, сообщил военный.

Напоминаем, 1 июля руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, поделилась ли РФ с КНДР технологией производства дронов-камикадзе "Шахед".