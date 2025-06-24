Развивают скорость до 300 км/ч и уже не действует правило 2 стен: как оккупанты улучшили "Шахеты"

Россияне совершенствуют "Шахеды". Если раньше они летали на скорости более 120 км/ч, то сейчас они уже могут развивать скорость до 300 километров в час.

Related video

Сбивать их становится сложнее. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

"Приведу один пример. Когда "Шахеды" летали на скорости 180 километров в час, один наш военный деятель в прямом эфире сказал, что наши перехватчики могут лететь 200 километров и мы все перехватим. Уже на следующий день новая партия "Шахедов" полетела на скорости 230. Мы не будем говорить в целом о том, что делается для того, чтобы их перехватить", — сказал военный.

Он добавил, что "Шахеды" уже летают 300 км/ч и поднимаются на высоту более 2 км, а также, что оккупанты перешли на термобарические боеприпасы. Также он отметил, что россияне переходят на реактивные беспилотники.

"Мощная работа ведется для того, чтобы их сбивать. Еще полгода назад мы не имели отношения к сбиванию "Шахедов", то сейчас все подразделения привлечены к решению этой проблемы", — сказал Олесь Маляревич.

В ГСЧС говорят, что сейчас правило двух стен фактически не действует, поскольку враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть,

Поэтому, если "Шахед" попадает прямо в дом или квартиру, она может очень быстро выгореть дотла. Чрезвычайно сложно потушить такой пожар из-за высокой температуры. Спасателям приходится буквально прорываться через огонь, чтобы обследовать помещение и выяснить, были ли там люди.

Напомним, что ВС РФ начали добавлять в "Шахеды" вязкую смесь, которая горит даже в связке с песком. Более того, РФ исчерпала свои запасы антенн и сейчас использует технологии китайского производства.