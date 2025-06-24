Розвивають швидкість до 300 км/год і вже не діє правило 2 стін: як окупанти покращили "Шахеди"

Росіяни удосконалюють "Шахеди". Якщо раніше вони літали на швидкості понад 120 км/год, то зараз вони вже можуть розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину.

Related video

Збивати їх стає складніше. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

"Наведу один приклад. Коли "Шахеди" літали на швидкості 180 кілометрів на годину, один наш військовий діяч в прямому ефірі сказав, що наші перехоплювачі можуть летіти 200 кілометрів і ми все перехопимо. Вже наступного дня нова партія "Шахедів" полетіла на швидкості 230. Ми не будемо говорити на загал про те, що робиться дя того, аби їх перехопити", — сказав військовий.

Він додав, що "Шахеди" вже літають 300 км/год і підіймаються на висоту у понад 2 км, а також, що окупанти перейшли на термобаричні боєприпаси. Також він зауважив, що росіяни переходять на реактивні безпілотники.

"Потужна робота ведеться для того, щоб їх збивати. Ще пів року тому ми не мали відношення до збиття "Шахедів", то зараз всі підрозділи залучені до вирішення цієї проблеми", — сказав Олесь Маляревич.

У ДСНС кажуть, що зараз правило двох стін фактично не діє, оскільки ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їх бойову частину,

Тому, якщо "Шахед" влучає прямо в будинок або квартиру, вона може дуже швидко вигоріти вщент. Надзвичайно складно загасити таку пожежу через високу температуру. Рятувальникам доводиться буквально прориватись через вогонь, щоб обстежити приміщення і з'ясувати, чи були там люди.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали додавати в "Шахеди" в'язку суміш, яка горить навіть у зв'язці з піском. Ба більше, РФ вичерпала свої запаси антен і зараз використовує технології китайського виробництва.